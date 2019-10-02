رئيس جامعة بنها يكشف حقيقة سقوط السلم الرئيسي ويتفقد أعمال الصيانة



على جانب آخر، عقدت كلية طب بنها، قبل عدة أيام بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب،والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، وهشام الرشيد، وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية، ورشة عمل حول "التقويم والقياس".



حاضر في الورشة الدكتور إيهاب سعيد ممثلا من كلية التربية النوعية.



وتستهدف الورشة تعلم نظم التصحيح الإلكتروني والتعليم الحديثة، بما يضمن تحقيق جودة تعليمية وفقًا لنظم التعليم الحديثة.



وأكد القاضي، ضرورة تعلم نظم التعليم الحديثة، بما يكفل للطالب جودة في التعليم، وايضا جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات التي تهتم بجودة العملية التعليمية.



كما تفقد غرف العمليات الجديدة وقسم التخدير تحت الإنشاء بمستشفيات بنها الجامعية،كما اجري زيارة لقسم الإستقبال والإطمئنان على سير العمل به، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، والسماع لشكاوى المواطنين من المرضى، والعمل توفير كل ما يلزم لهم من خدمات صحية عالية الجودة.



كما استمع القاضي لمطالب العاملين في المستشفى من طاقم التمريض والأطباء، والعمل على تذليل كافة عقبات العمل التي تواجههم.



وأجرى زيارة لطالب كلية التربية الذي تعرض لحادث سقوط من الطابق الثالث، وذلك للإطمئنان حالته والرعاية الصحية المقدمة له، وما يلزم عمله من إجراءات طبية وصحية كاملة لحالته.



وأشاد رئيس الجامعة، بالجهد المبذول من إدارة المستشفى من أطباء وتمريض من أجل تقديم خدمة طبية وصحية متكاملة للمرضى المترددين على المستشفى، مؤكدًا أن مستشفى بنها الجامعي تستقبل لآلآف من المترددين عليها يوميًا، مما يجعلها ذو أهمية علاجية لمحافظة القليوبية والمناطق المجاورة.



تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قبل قليل، أعمال الصيانة التى تجرى داخل السلم الرئيسي بإدارة الجامعة وذلك فور ظهور بعض التنميلات بين فواصل الدرج في بعض الأماكنواطمأن السعيد على أعمال الترميمات اللازمة حفاظا على سلامة العاملين والمترددين علي ادارة الجامعة.وأكد رئيس الجامعة، أن الوضع أمن تماما والعمل يسير بشكل منتظم، نافيا ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي بسقوط سلم الإدارة وارتباك فى سير العمل بسبب بأعمال الترميمات مطالبا الجميع بتحرى الدقة فيما ينشر من أخبار من شأنها إثارة البلبلة بين المترددين على الجامعةوتابع السعيد أن الجامعة تقدم جميع خدماتها للمترددين عليها بصورة طبيعية من خلال نقل بعض الإدارات بقاعات بالدور الأرضي والأول بمبني الإدارة ومجمع الكليات لحين الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمةوشهدت مستشفى جامعة بنها أمس، انطلاق فعاليات حملة مستشفي بلا تدخين، والتى تنطلق برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور مصطفى القاضى رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق العيسوى مدير عام المستشفيات وتحت اشراف المهندسة أن بولس ناجى مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات الجامعية ببنها.وقالت المهندسة ان بولس ناجى، انه تم تشكيل فريق عمل لإدارة المبادرة وتوعية رواد المستشفي والعاملين بها وتقديم النصح والأرشاد اولا بمخاطر التدخين وعدم قانونية التدخين داخل المستشفيات وانعكاسة على صحة وسلامة المرضى ورواد المستشفي ومتلقي الخدمة الطبية يليها تطبيق اعمال القانون وفرض غرامة فورية ٥٠ جنية على المدخن بداخل المؤسسة الطبية ومكاتبها الإدارية وطرقاتها.وأشارت إلى أن اللجنة مشكلة من جهاز السلامة والصحة المهنية برئاسة المهندسة أن بولس ناجى وعضوية افراد من الأمن الإداري برئاسة رضا عبد الرحمن وايمن هلال ووالمشرف على مكتب المعاون الاداري طارق رجب للمرور لمدة شهر هى مدة الحملة يسبقها فترة توعية لمنع التدخين داخل مباني المستشفي وسوف يتم تحصيل غرامة فورية 50 جنيهًا وذلك تفعيلا لقانون منع التدخين رقم 154 لسنة 2007م لمن لا يلتزم بالتدخين في الأماكن المسموح بيها والتى تم تحديدها بمنطقة حديقة وفناء المستشفي حيث نص القانون علي منع التدخين في الاماكن العامة والمنشأت الحكومية والمستشفيات وعلي من يخالف ذلك دفع غرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 100 وعلي صاحب المنشاة الذي لايلتزم بتفعيل القانون غرامة لاتقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه.ووافق مجلس جامعة بنها، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات على صرف منحة 600 جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد.وقالت ساميه عبدالحميد أمين عام الجامعة انه جارى الانتهاء من جميع اجراءات صرف المنحة لجميع العاملين بوظائف الكادر العام بإدارة الجامعة وكلياتها والعاملين بالمستشفيات الجامعية وبمختلف درجاتهم الوظيفية علي أن يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة.