مسؤول اقتصادي: دبي مستعدة لتحمل المزيد من الديون إذا لزم الأمر

Advertisements

قال مسؤول اقتصادي اليوم الأربعاء أن دبي تواصل خدمة ديونها ومستعدة لتحمل المزيد عند الضرورة مضيفا أن الدين الحالي يبلغ 124 مليار دولار.



وأضاف: "نواصل خدمة الديون في الوقت المحدد، كما هو مقرر". وقال رائد الصفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال إحدى الفعاليات: "إننا على استعداد لتحمل المزيد من الديون، إذا لزم الأمر".



وجاءت تصريحاته بعد أن أبلغت رويترز في 10 سبتمبر، نقلًا عن مصادر، أن حكومة دبي أجرت محادثات مع البنوك حول قضية محتملة للسندات المقومة بالدولار الأمريكي، فيما سيكون أول عملية بيع للديون الدولية منذ عام 2013.



وحذرت وكالات التصنيف دبي من ديون الكيانات المملوكة للدولة وسط تباطؤ اقتصادي في المنطقة.



وبلغ حجم اقتصاد دبي 398.5 مليار درهم إماراتي (108.50 مليار دولار) في نهاية عام 2018.



وقال فيتش في وقت سابق من هذا الشهر إن نسبة كبيرة من القروض البالغة 23 مليار دولار إلى كيانات مرتبطة بحكومة دبي بسبب استحقاقها بحلول نهاية عام 2021 قد تتم إعادة هيكلتها مرة أخرى.



وقال الصفدي: "لقد أثبتنا مرارًا وتكرارًا أن الاستثمارات التي تدركها دبي بالفعل هي استثمارات جديرة ومعدلات العائد أكثر من التعويض عن تغطية عبء خدمة الديون وخلق النمو بالطبع".



وتضرر اقتصاد دبي بشدة في عام 2009، عندما تسببت أزمة ائتمان عالمية في انهيار سوق العقارات لديها وهددت بإجبار بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.



وشهدت دبي تراجعا آخر في سوق العقارات على مدى السنوات القليلة الماضية، ولكن التراجع لم يكن بنفس حدة التراجع في عام 2009.

