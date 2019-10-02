تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء في أسواق الإسماعيلية

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رصدت بوابة الفجر، اليوم الأربعاء 2 ـ 10 ـ 2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 5 الى 8 جنيهات للكيلو، والمشمش 8 جنيهات، والعنب من 4 الي 7 جنيهات، والخوخ من 7 الي 9 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات، والتين 8 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.



استقرار أسعار الخضروات

وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 13 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، والخيار من 6 إلى 8 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



فوائد الليمون المهمة لجسم الإنسان

يحتوي الليمون على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائيّة والزيوت الأساسيّة والكاروتينات، وخاصة الفيتامين ج، وفي الليمون دورًا في تحفيز موت الخلايا السرطانيّة ومنع تكاثرها، بالإضافة إلى زيوته الأساسيّة التي تلعب دورًا أيضًا في كبح السرطان، والليمون تأثيرات خافضة لكوليسترول وليبيدات (دهون) الدم، ويمكن أن يلعب حمض الستريك وبعض المواد الأخرى الموجودة في الليمون على رفع معدل الحرق في الجسم، وخفض خطر الإصابة بالسمنة.



الليمون يحارب الأمراض

ويعمل البكتين الموجود في الليمون على تحفيز تكاثر خلايا الأمعاء، وتحفيز عمل إنزيماتها، وزيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في المستقيم، كما يساهم شرب عصير الليمون في العلاج التغذوي لمرضى التحصي البولي بالكالسيوم عن طريق زيادة حجم البول، مما يقلل من تركيز أملاح الكالسيوم وغيرها فيه، كما أنّه يمكن أن يرفع من طرح السترات، ويساهم تناول المشروبات ذات المحتوى العالي من حمض الستريك، مثل عصير الليمون، على خفض الشعور بالإرهاق، كما ويساهم حمض الستريك أيضًا في علاج تحصي البول بالكالسيوم، وذلك نظرًا لأنّه يعمل كمانع طبيعي للتبلور في البول.



الليمون كمضادات بكتيريّة وفطريّة وفيروسيّة

وتعمل الزيوت الأساسيّة الموجودة في الليمون كمضادات بكتيريّة وفطريّة وفيروسيّة، ويعتبر السترال الزيت الأساسيّ الرئيسيّ في الليمون الذي يحمل خواص مضادة للفيروسات، وتناول الليمون بشكل يومي ويعمل علي انخفاض ضغط الدم الانقباضي، ويمكن أن يساهم تناول الليمون في تعويض جزء من الفيتامين ج في حالات مرض الأسقربوط، كما يعمل الليمون علي خفض الحالة الالتهابيّة النشطة في الجسم، ومحاربة الأكسدة وخفض الإجهاد التأكسدي، ومحاربة السمنة والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

