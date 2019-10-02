الغواصون في تايوان يبحثون عن صياد محاصر عقب انهيار جسر

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بحث عمال الانقاذ في تايوان اليوم الاربعاء عن آخر صياد يعتقد أنه تم سحقه في قاربه عندما انهار جسر في ميناء مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، حيث أثيرت أسئلة حول معايير البناء.



وانضم الغواصون إلى المئات من رجال الإنقاذ في جهود البحث، مستخدمين الرافعات والحفارات لرفع حطام زورقين لصيد الأسماك بعد حادث الثلاثاء الذي أدى إلى إصابة 10 أشخاص، ومعظمهم من الصيادين من إندونيسيا والفلبين.



وقالت وكالة الاطفاء الوطنية في بيان في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم:"عثر رجال الانقاذ على جثة صياد أجنبي، وبينما يستمر البحث عن صياد أجنبي مفقود."



وأظهرت صور فيديو مثيرة نشرتها فيلق حرس السواحل في تايوان الجسر المقوس في بلدة سوا الشمالية الشرقية وهو ينهار تمامًا أثناء عبور ناقلة نفط. وارتفعت أعمدة الدخان الأسود عندما اشتعلت النيران في شحنة الوقود.



ولم يعرف على الفور سبب الانهيار الذي سحق ثلاثة قوارب وأشعل النار في الناقلة.



وتم بناء الجسر الذي يطلق عليه "جسر العشاق" في عام 1998 وكان عامل جذب سياحي.



وقد صدم هذا الحادث الكثيرين في تايوان، التي تضربها الزلازل والأعاصير بانتظام وتتميز بمعايير بناء عالية، مما دفع السلطات إلى إجراء مراجعة للجسور.



وشكلت الحكومة فريق عمل للتحقيق، حيث تعهد الرئيس تساي إنغ ون بعدم "تجنب المسؤوليات".



وقال عمدة سواو لي مينغ تشي لرويترز: "أن السكان أثاروا قلقهم بشأن حد تحميل الجسر قائلين أن الشاحنات التي تحمل كتل خرسانية لمشروع بناء قرب الميناء تسببت في "اهتزازات" عند عبور الجسر".



وقالت موانئ تايوان الدولية (TIPC) التي تدير صيانة الجسر وتشرف على مقربة من المشروع، إنها أكملت مراجعة السلامة قبل السماح للشاحنات باستخدام الجسر.



وقال وانغ شين جونج، المدير العام المساعد لـ TIPC: "تم تقييم المشروع وثبت أنه جيد"، في إشارة إلى حد التحميل للجسر.



وقال وانغ "سوف نتحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلة في تصميم الجسر والبناء والصيانة، ولن نتهرب من المسؤوليات، وإن كانت لدينا أي مسؤولية".



قال TIPC: أنه تم فحص وصيانة الجسر بانتظام، وأن الشركة قد لاحظت لوائح السلامة.



وقالت الشركة أن الجسر تم تدعيمه آخر مرة في عام 2018 وكان من المقرر إجراء فحص أمني آخر العام القادم.

وأضافت: أن مشكلات مثل الصلب الصدئ والشقوق في الخرسانة تم إصلاحها خلال فحص في أكتوبر الماضي.

