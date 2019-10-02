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الكشف عن موقف ميسي من مباراة برشلونة وإنتر ميلان

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
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الكشف عن موقف ميسي من مباراة برشلونة وإنتر ميلان
ميسي
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علي نبوي
 
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كشفت تقارير صحفية في أسبانيا موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة من المشاركة في مباراة فريقه اليوم أمام إنتر ميلان بدوري الأبطال.


ويستضيف برشلونة نظيره إنتر ميلان في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "كامب نو" بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.


وقالت صحيفة "’س" الإسبانية إن ميسي لن يبدأ في مباراة الليلة بالتشكيل الأساسي لبرشلونة.


وأضافت الصحيفة أن فالفيردي سيضع ميسي على مقاعد البدلاء، ولن يبدأ به في التشكيل الأساسي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

 

حراسة المرمى: شتيجن

 

خط الدفاع: جونيور فيربو - لينجليت - بيكيه - سيميدو

 

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج – آرثر ميليو

 

خط الهجوم: جريزمان  - لويس سواريز -  لوكاس بيريز

 

تشكيل إنتر المتوقع أمام برشلونة

 

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

 

خط الدفاع: سكرنيار - دي فريج – جودين

 

خط الوسط: أسامواه - سينسي - بروزوفيتش - باريلا - كاندريفا

 


خط الهجوم: أليكسيس سانشيز - لاوتارو مارتينيز

 



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