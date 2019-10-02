أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا (2-0).. تعرف على ترتيب فرق المجموعة
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:41 ص
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أتلتيكو مدريد يتصدر محرك بحث "جوجل" في مصر، حيث يتباع جمهور كرة القدم في مصر نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف، والذي فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسبياني بهدفين نظيفين في مباراة الذى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.
أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف
سجل نجم أتلتيكو مدريد البرتغالي جواو فيليكس الهدف الأول في الدقيقة 48 من المبارة، وسجل الغانى توماس بارتى فى الدقيقة 58.
ترتيب أتليتكو مدريد ولوكوموتيف في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا
احتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثانى فى المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الإيطالى المتصدر الذى تغلب على باير ليفركوزن الألمانى 3-0، فيما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
ملخص وأهداف مباراة أتليتكو مدريد وولوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا
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