أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا (2-0).. تعرف على ترتيب فرق المجموعة

أتلتيكو مدريد يتصدر محرك بحث "جوجل" في مصر، حيث يتباع جمهور كرة القدم في مصر نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد و لوكوموتيف، والذي فاز فريق أتلتيكو مدريد الإسبياني بهدفين نظيفين في مباراة الذى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.





أهداف مباراة أتلتيكو مدريد و لوكوموتيف





سجل نجم أتلتيكو مدريد البرتغالي جواو فيليكس الهدف الأول في الدقيقة 48 من المبارة، وسجل الغانى توماس بارتى فى الدقيقة 58.





ترتيب أتليتكو مدريد و لوكوموتيف في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا





احتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثانى فى المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الإيطالى المتصدر الذى تغلب على باير ليفركوزن الألمانى 3-0، فيما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.





ملخص وأهداف مباراة أتليتكو مدريد و و لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا