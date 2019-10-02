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وكالة أمريكية تكشف عن العنف الجنسي ضد النساء في سجون الحوثيين

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:42 ص
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وكالة أمريكية تكشف عن العنف الجنسي ضد النساء في سجون الحوثيين
الحوثيين - أرشيفية
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وكالات
 
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كشفت وكالة أسوشتيد برس الأمريكية، انتهاكات ارتكبها الحوثيون في الحرب، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون تديرها الجماعة".

 

وأكد مسؤول في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في اليمن، منع ممثل المفوضية العبيد أحمد العبيد من الوصول إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

 

وقال مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية هشام المخلافي، إن "المسؤول الأممي منع من الدخول إلى مطار صنعاء من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، الثلاثاء".

 

وأوضح المخلافي، أنه لا توجد إيضاحات رسمية عن سبب منع سلطات الأمر الواقع دخول العبيد حتى الآن.

 

من جانبه، نفى عضو المكتب السياسي للميليشيات علي القحوم، صحة أنباء منع دخول المسؤول الأممي إلى صنعاء.

 

 

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