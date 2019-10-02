حسام البدري وبركات في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

حضر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومحمد بركات مدير المنتخب، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ سنة اليوم الأربعاء.









وتقام قرعة البطولة القارية في قصر الحرملك بمنطقة المنتزة بالإسكندرية مساء اليوم للكشف عن مجموعتي البطولة التي يتأهل أول ٣ منتخبات منها مباشرة إلى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.









وتنطلق البطولة القارية في مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر المقبل حيث سيتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى بينما سيتواجد منتخب نيجيريا على رأس المجموعة الثانية.





القائمة الأولية.. حسام البدري يرشح 40 لاعبا للمنتخب ويتجاهل طاهر ومرعي وفتوح حدد الجهاز لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري أسماء40 لاعبًا محليًا كقوام مبدئي لضمهم خلال معسكرات الفراعنة. وتجاهل مدرب المنتخب عمرو مرعي مهاجم المقاصة وطاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب وأحمد فتوح ظهير سموحة قائمة منتخب مصر المبدئية الأهلي: محمد الشناوي وأحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد مجدي أفشة ورامى ربيعة وكريم نيدفيد ومحمد محمود وصلاح محسن وحمدى فتحي ومحمود متولي الزمالك: محمود جنش ومحمد أبوجبل محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وطارق حامد ومصطفى محمد وشيكابالا يوسف أوباما بيراميدز: أحمد الشناوي وعبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومحمد حمدي رجب بكار وإسلام عيسى وعلي جبر الإسماعيلي: باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي الاتحاد السكندرى: خالد قمر سموحة: ناصر ماهر وحسام حسن المقاصة: محمد إبراهيم إنبي: أسامة جلال قائمة المحترفين في معسكر منتخب مصر وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل. واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي. واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.



