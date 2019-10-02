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اضحك مع أردوغان.. الرئيس التركي يدعي أنه يمارس حياته العادية (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:37 ص
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اضحك مع أردوغان.. الرئيس التركي يدعي أنه يمارس حياته العادية (فيديو)
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رقية جمال
 
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أذاعت فضائية "إكسترا نيوز" تقرير مصور للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يحاول أن يدعي أنه يمارس حياته العادية بشكل طبيعي.

وأوضح التقرير، أن أي ديكتاتور مهما بلغت قوته وجبروته يلجأ طوال الوقت لوسائل يحاول من خلالها تجميل صورته، وتقريبه ممن يقهرهم وينتهك حقوقهم، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحاول دائمًا القيام بأفعال مشابهة والتي كان أخرها الفيديو الكوميدي المسرب بعنوان "أضحك مع أردوغان"، والذي يظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال قيامه بالتسوق داخل أحد الأسواق الكبيرة في تركيا.

ولفت التقرير، إلى أنه بغض النظر عن أن "أردوغان" كان قد اوشك على إفراغ الماركت بأكمله، إلا أنه لا يوجد مواطن واحد بالماركت خلال هذا المقطع المسرب، مما كشف تزييف فكرة الفيديو التي يهدف لتصدير صورة أن "أردوغان" يعيش حياة طبيبعة مثل أي مواطن عادي في تركيا، حينما ظهر صوت مصور الفيديو، والذي يطلب من حارس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبتعد قليلًا لالتقاط الفيديو المتفق عليه، حتى أن حراس أردوغان ظهروا في لمحة خاطفة في مقطع الفيديو المسرب، وهو ما دفع المصور لمحاولة إبعادهم لاستكمال تمثيلية الحياة الطبيعية للديكتاتور رجب طيب أردوغان.

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد بالأمس، أن تركيا ليس لديها خيار سوى العمل بمفردها بعدما فشلت في تحقيق تقدم مع الولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا.
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