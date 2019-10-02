بـ"جامبسوت أزرق قصير".. هيفاء وهبي في أحدث إطلالة لها على "إنستجرام"

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها صورًا جديدة قامت بنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.

ونشرت وهبي 4 صور جديدة، مما زاد من تفاعل متابعيها بالتعليقات على هذه الصور.





وظهرت في الصور مرتديه "جمبسوت" أزرق قصير من الجلد، أما عن الحذاء فاكان طويل مصمم من قماش الفستان الأزرق، كما قامت بوضع ماكياج بألوان هادئه أظهر إطلالتها، أما عن تصفيف الشعر اكتفت بالشعر الويفي المنسدل علي أكتافها.





إلتقطت هذه الصور للنجمة هيفاء وهبي، أثناء مشاركتها في حفل (ملك جمال لبنان) والذي أقيم بمدينة بيروت في أحد الفنادق.





على صعيد أخر تستكمل النجمة هيفاء وهبي تحضيراتها لأحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم (عقدة الخواجة) الفيلم من إخراج محمد حماقي والذي يعد التجربة الأولي له في عالم الإخراج ااسنمائي بعدما شارك كمساعد مخرج لكل من المخرجين الشهيرين (محمد ياسين ومعتز التوني)، فيلم عقدة الخواجة من تأليف كريم فاروق، وسيناريو وحوار كلاً من محمد أبو السعد وشريف يسري وامين جمال.





بدأت هيفاء وهبي ومشوارها الفني من خلال العمل بالإعلانات والظهور كموديل في الكليبات المصورة حيث شاركت الفنان جورج وسوف كموديل في تحدي الفيديو كليب، ثم اتجهت لعالم الغناء والتمثيل وانظلق من خلاله للشهرة الكبيرة، حصدت هيفاء وخبي خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات ذلك عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضيات حيث حازت علي رقم 49 من قائمة اكثر وفقاًنساء المرغوبات .





من الألبومات الغنائية التي قدمتها "الزمان2002"، "بدي عيش 2005"، "فراشه الوادي2006"، "حبيبي انا 2008"، "بيبي هيفا2010"، "ملكه جمال الكون 2012"، "حوا2018".



ومن أهم أفلامها "بحر النجوم"، "دكان شحاته"، "حلاوة روح"، "خير وبركة"، والمسلسلات "كلام علي الورق"، "مولد وصاحبه غايب"، "الحربايه"، "لعنه كارما".



