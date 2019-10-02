ياسمين علي وشيكو وهشام ماجد ضيوف برنامج "سهرانين"

قامت المطربة ياسمين علي بنشر فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستجرام)، حيث احتوي الفيديو علي لقطات لها وللنجمين شيكو وهشام ماجد من حلقتهم في برنامج "سهرانين" الذي يقدمه النجم "أمير كرارة" علي فضائية ( On E).

ظهرت في الفيديو وهي تغني مقاطع متعددة لعدد من أغاني الزمن الجميل، حيث غنت أغنية (بتسأل ليه عليا) للمطربة العملاقة فايزة أحمد، وكذلك تغنت بكلمات أغنية (دارت الأيام) لكوكب الشرق (أم كلثوم)، وغنت أيضاً أغنية (ما بيسألش عليا أبداً) الفنان محمد عبدالمطلب وشاركها في الأغنية الفنان أمير كرارة، كما علقت علي الفيديو وكتبت (ياسمسن علي وشيكو وهشام ماجد ضيوف برنامج سهرنين مع أمير كرارة.





يذكر أن برنامج "سهرنين" يذاع علي قناة (On E) هي برنامج وهو برنامج فني يستضيف كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ويذاع كل يوم حمعة في تمام الساعة الحتدية عشر مساءاً.





يذكر سبق وقدما كلاً من النجمين شيكو وهشام ماجد في عدداً من الأعمال الفنية منهم فسلم ورقة شفرة، تم إنتاج هذا الفيلم عام (2008)، انتج لهم المنتج محمد حفظي فيلم ورقة شفرة الذي حقق نجاحا كبيرا علي مستوي النقاد والإيرادات، كذلك حاز هذا الفيلم علي جائزة النقاد لأفضل وجوه جديدة عام (2008).





كما تشاركا كلاً من هشام ماجد وشيكو في مسلسل (خلصانة بشياكة) وهو مسلسل تليفزيوني كوميدي أنتج عام (2017)، المسلسل من تأليف أحمد المحمدي، أحمد محيي، فاوق هشام، من إخراج هشام فتحي، وبطولة كلاً من النجوم أحمد مكي، شيكو، هشام ماجد، دينا الشربيني، ملك قورة، حسين أبو حجاج، محمد أسامة، ويزو، وتم عرضة علي قناة (DMC).





كما قدم الثنائي سوياً فيلم "حملة فريرز" وهو فيلم كوميدي تم إنتاجه عام (2016) وعزض ضمن أفلام موسم عيد الأضحي، تدور أحداث الفليم حول تبادل الحالة المناخية لمصر لتتحول إلي سقيع تام، ويقرر مجموعة من الضباط السفر إلي إيطاليا للحصول علي جهاز يمتلك القدرة علي إيقاف السقيع، الفيلم قصة شيكو وهشام ماحد سيناريو وحوار ولتء شريف، إخراج سامح عبدالعزيز، من إنتاج كريم السبكي وتوزيع الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.





في سياق متصل ولدت الفنانة ياسمين علي في محافظة البحيرة ثم انتقلت إلي محافظة الإسكندرية ثم جاءت إلي القاهرة لاستكمال دراستها، عملت كصولست بدار الأوبرا المصرية، وممثلة في فرقة الفنان محمد صبحي، اشتهرت بغناء أغنية "نقابل ناس" وحققت انتشار كبير ورواجاً من خلالها، ثمزتوالت أعمالها الفنية وحفلاتها الغنائية بمصر والوطن العربي.



