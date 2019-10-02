اسعار الاسمنت اليوم 2-10-2019
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
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اسعار الأسمنت الأن
تستقر أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 2-10-2019 وذلك بعدما تراجعت أسعار الأسمنت بقوة خلال تعاملات الفترة الماضية وفي ظل من حالة تراجع الطلب ترتب عليها زيادة نسبة المعروض من الأسمنت في الاسواق ونرصد فيما يلي اسعار الاسمنت وجاءت على النحو التالي:
اسعار الأسمنت في مصر
سجل سعر أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيهًا، على ان يكون أعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون أعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها.
سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها، وعادة ما تحافظ أسعار الاسمنت على استقرارها في الأسواق ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، فيما تراوح سعر الحديد في الاسواق ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدأ من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها.
اسعار الأسمنت في المصانع اليوم الثلاثاء
اسم الشركة
المنتج
السعر
العربية للأسمنت
الاسمنت المسلح
823 جنيه مصري
العربية للاسمنت
النصر
800 جنيه مصري
اسمنت اسيوط
المهندس
808 جنيه مصري
اسمنت اسيك
المنيا اسيك
818 جنيه مصري
اسمنت المؤسسة
العربية للتصنيع
808 جنيه مصري
اسمنت مصر
قنا المسلحة
800 جنيه مصري
اسمنت جنوب الوادى
جنوب الوادى
800 جنيه مصري
اسمنت السويدى
السويدي
825 جنيه مصري
اسمنت شورى
شورى
800 جنيه مصر
اسمنت حلوان
حلوان
833 جنيه مصري
اسمنت بوتدلاند
طره
818 جنيه مصري
اسمنت السويس
السويس للاسمنت
805 جنيه مصري
اسمنت الشركة القومية
الشركة القومية
800 جنيه مصري
اسمنت سيناء
سيناء
808 جنيه مصري
اسمنت العريش
العسكرى
800 جنيه مصري
ميدكوم اسوان
اسمنت ميدكوم
800 جنيه مصر ي
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