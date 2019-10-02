اسعار الاسمنت اليوم 2-10-2019

اسعار الأسمنت الأن





تستقر أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 2-10-2019 وذلك بعدما تراجعت أسعار الأسمنت بقوة خلال تعاملات الفترة الماضية وفي ظل من حالة تراجع الطلب ترتب عليها زيادة نسبة المعروض من الأسمنت في الاسواق ونرصد فيما يلي اسعار الاسمنت وجاءت على النحو التالي:





اسعار الأسمنت في مصر

سجل سعر أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيهًا، على ان يكون أعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون أعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها.





سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها، وعادة ما تحافظ أسعار الاسمنت على استقرارها في الأسواق ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، فيما تراوح سعر الحديد في الاسواق ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدأ من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها.





اسعار الأسمنت في المصانع اليوم الثلاثاء



