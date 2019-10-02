وزيرة الهجرة تشارك بحفل تخرج كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بدعوة من الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل - رئيس الأكاديمية، وفي حضور لفيف من الشخصيات العامة.





من ناحيتها، هنأت السفيرة نبيلة مكرم، الخريجين وأسرهم وذويهم، وقالت: "أشعر دومًا بالفخر عند التواجد في تلك الليلة التي ستظل محفورة في ذاكرة الطلاب والخريجين"، كما أعربت عن سعادتها بأن تنتج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري هذه المخرجات المتميزة التي تعد خير استثمار في العنصر البشري، مؤكدة فخرها بمستوى خريجي الأكاديمية.





وأضافت وزيرة الهجرة أن مشروعات تخرج طلبة كلية اللغة والإعلام هذا العام، تسلط الضوء على المتاحف المصرية في أنحاء الجمهورية، بهدف التعريف بهذه الأماكن التي تخلّد تاريخ مصر؛ لما تضمه في جنباتها من ثقافة وتاريخ هذا الشعب، مشيدة بأفكار مشروعات التخرج والتي تستهدف المعرفة بمقدّرات مصر الثقافية والحضارية، ما يساهم في نشر الوعي بشكل كبير، في تلك الفترة التي تتطلب مزيدا من العمل على خلق محتوى توعوي وطني، يصبح داعما لنا في مواجهة تحديات المرحلة الراهنية.





وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن دور الإعلام مهم، ويمثل ركيزة رئيسية في البناء، وإظهار جهود الدولة، مؤكدة أن الإعلام يعد البوابة التي اقتربنا فيها من الخبراء والعلماء المصريين حول العالم، كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم حديثها لخريجات الدفعة الجديدة لكلية اللغة والإعلام، مؤكدة ثقتها في قدرتهم على تحقيق نجاحات كبيرة في الحياة العلمية، خاصة ما يشهده الوضع العام من دعم القيادة السياسية للمرأة المصرية، لتصدر المشهد في مختلف المناحي، ما يجعلها تعيش مرحلة ذهبية.



