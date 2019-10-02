ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:24 ص
Advertisements
تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019
أرشيفية
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
تشهد أسعار الذهب، في بداية التعاملات اليوم الأربعاء استقرارا، وبالأخص بأسعار الذهب في عيار 21 وهو الأوسع مبيعًا وانتشارًا.

ونشر برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع علي فضائية الأولي تقريرً مفصلًا عن أسعار الذهب، وجاءت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 2 – 10 - 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21، 665 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18، 570 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية في محلات الصاغة

ويتراوح متوسط سعر الذهب بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مصر سعر الذهب في مصر الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب أبوبكر شوقي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status