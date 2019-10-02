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دار الإفتاء تناشد المصريين بالالتفاف خلف وطنهم وجيشهم (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
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دار الإفتاء تناشد المصريين بالالتفاف خلف وطنهم وجيشهم (فيديو)
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رقية جمال
 
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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موشن جرافيك بعنوان "معركة الوعي"، انتجته وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء المصرية.

حيث قالت خلاله: إن مصر تخوض الآن العديد من المعارك في جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب، وهناك معركة التنمية التي تبنى مصر فيها حضارتها ومستقبلها، حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعى والفكر وبناء الشخصية المصرية التي تدرك التحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن أهم هذه التحديات محاولة إيقاف مسيرة التنمية عن طريق التشكيك في مؤسسات الدولة ببث الشائعات والأكاذيب، مشددة على أن المصري الأصيل يعلم طبيعة هذه المعركة، ويتحمل مسئوليته تجاه وطنه، ولا يلتفت لما يروج له من أكاذيب من جهات وجماعات إرهابية لا تريد بنا وبوطننا إلا الشر.

وناشدت دار الإفتاء المصرية، خلال الجرافيك الذي نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الشعب المصري أن يلتف خلف الوطن والجيش المصري، وأن يعمل على حمايته دولته وفداءها بدمائهم وأرواحهم.

ومن الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد نشرت في وقت سابق موشن جرافيك بعنوان "رسالة إلى الجيش المصري"، انتجته وحدة الرسوم المتحركة بدار الإفتاء، وجاء فيها: شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتن وقال في حقهم "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الارض، فقال له أبو بكر فلما ذلك يا رسول الله؟، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنهم في رباط الى يوم القيامة، وفي نجاة جند مصر من الفتن قال صلى الله عليه وسلم "ستكون فتنة أسلم الناس فيها أو قال لخير الناس فيها الجند الغربي"، قاصدا الجيش المصري.


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