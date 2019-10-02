كيف تقلع عن العادات السيئة بسهولة

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لماذا يفشل بعض الناس في الاستيقاظ مبكرا على الرغم من رغبتهم الشديدة في القيام بذلك؟

لماذا يفتقر بعض الناس إلى دافع الإقلاع عن التدخين رغم أنهم يعلمون أنه ليس بصحة جيدة؟

أنا متأكد من أنك حاولت الإقلاع عن العادة، لكنك تجد نفسك تفتقر إلى الحماس المطلوب.



هناك عامل واحد قوي يمكن أن يؤثر على قدرتك على ترك عادة سيئة وهو ان في إقناع عقلك الباطن. في هذه المقالة، سوف أخبرك بكيفية إنهاء العادة السيئة بسهولة عن طريق معرفة كيفية إقناع عقلك الباطن بالاقلاع عنها.



• إقناع عقلك الباطن بالتخلي عن عادة سيئة

أحد الأسباب الرئيسية لعدم وجود دافع لدى الأشخاص عندما يتعلق الأمر بالاقلاع عن عادة سيئة هو أنهم يفشلون في إقناع عقولهم اللاواعية بأهدافهم.



قد تعلم أن التدخين أمر سيئ وأن تكاليفه ستكلفك الكثير من المال ولكن في نفس الوقت تجد أنك تفتقر إلى الدافع للإقلاع عن التدخين. يحدث هذا لأنه على الرغم من أن عقلك الواعي مقتنع بالتأثيرات السيئة المرتبطة بالتدخين، فلا يزال عقلك الباطن سعيدًا بذلك.



لماذا تعتقد أنه لا يمكنك الاستيقاظ مبكرًا بهذه السهولة؟ ذلك لأن عقلك الباطن غير مقتنع بأن الاستيقاظ في وقت مبكر من ذلك اليوم سيكون ذا فائدة كبيرة. الطريف هو أنه بعد بضعة أسابيع من الفشل في الاستيقاظ في الساعة 7 صباحًا، يمكنك النجاح في القيام بذلك في نفس اليوم الذي تعلم فيه أن لديك امتحانًا في الساعة الثامنة، وهذا يحدث لأن عقلك الباطن يدرك هذه المرة أهمية الاستيقاظ في وقت مبكر وذلك يساعدك في القيام بذلك.



يحدث هذا حتى في حالات الانفصال، في بعض الأحيان يفشل الناس في التعافي من حالات الانفصال فقط لمجرد أن العقل الباطن غير مقتنع بوجود بديل للشخص الذي يعشقونه. هذه المعتقدات تبقي العقل الباطن مقتنعًا بأن هناك لا يوجد حل آخر سوى إعادة هذا الشخص، وبذلك تظل مكتئبًا لفترة طويلة.



لذلك أنت تعرف الآن أن مفتاح الاقلاع عن العادات السيئة بسهولة هو أن تكون قادرًا على إقناع عقلك الباطن بأهمية الإقلاع عن هذه العادة.



• جعل الإقلاع عن العادات امر سهل

أرغم نفسك على الاستيقاظ مبكرًا لبضعة أيام، وسوف ترسل رسالة واضحة إلى عقلك الباطن مفادها أنك جاد في الاستيقاظ مبكرًا.



الشيء نفسه ينطبق على الإقلاع عن هذه العادة السيئة. فكلما تمنع نفسك من القيام بهذه العادة كلما كان عقلك الباطن يفكر في أنك جاد في الأمر، وسوف يساعدك أكثر في الإقلاع عن هذه العادة.



يمكنك أيضًا تغيير مفهومك عن طريق إجبار نفسك على تغيير سلوكك غير المرغوب فيه. على سبيل المثال، إذا كنت تفتقر إلى الثقة بالنفس، فبعد عدة مرات من العمل بثقة، سيبدأ عقلك الباطن في الاعتقاد بأنك واثق حقًا وسيتم ترقية مفهومك الذاتي.



الشيء الآخر الذي يمكنك فعله للتخلي عن العادات السيئة هو استخدام تقنية البرمجة اللغوية العصبية (NLP) التي تسمى تقنية تكامل الأجزاء. تسمح لك هذه التقنية بإزالة المقاومة اللاواعية التي تنتج عن وجود تعارضات داخلية مرتبطة بهذه العادة السيئة.

كلما قررت ترك عادة سيئة، استخدم عقلك الواعي لمعرفة الحقائق التي يمكن أن تساعدك في ترك هذه العادة ولكن في نفس الوقت لا تنس إقناع عقلك الباطن أيضًا بحيث لا يعمل ضدك.

