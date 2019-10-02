تقرير يكشف الأوضاع المعيشية الصعبة للمسنين داخل إيران
كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء والمعلومات الاستراتيجية التابع لوزارة التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية في إيران، الأوضاع المعيشية للمسنين داخل البلاد.
ويتزامن التقرير مع قرب حلول اليوم العالمي
للمسنين الذي حددته الأمم المتحدة في 1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، حيث جاء فيه
أن 20% من المسنين في إيران أسفل خط الفقر.
وأظهر التقرير الحكومي الإيراني أن أكثر
من مليون مسن في البلاد يضطرون للعمل لتدبير المتطلبات المعيشية اليومية، نظرا لانكماش
قيمة المعاشات التقاعدية تبعا لارتفاع مؤشر التضخم الجامح في إيران.
وصنف تقرير وزارة العمل الإيرانية الأفراد
الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما فأكثر ضمن فئة المسنين، لافتا إلى أن المسنين يشكلون
نسبة 9.7% من إجمالي السكان الإيرانيين (81 مليون نسمة عدد سكان إيران).
ويمثل كبار السن أعلى معدل سكاني في محافظات
جيلان، ومازندران، وأذربيجان الشرقية بنسب 1.9%، و12%، و11.1% على الترتيب مقارنة مع
كافة المحافظات الإيرانية (31 محافظة في البلاد).
وأشار التقرير إلى أن المشاركة الاقتصادية
لكبار السن في إيران تمثل نسبة 16.6%، في حين يعاني المسنون والمسنات البطالة بشكل
أكبر في المناطق القروية الإيرانية.
وتكشف بيانات حكومية أن 10% من كبار السن
الإيرانيين يعيشون بمفردهم في المنازل، في حين يتلقى 15 ألف مسن إيراني فقط رعاية خاصة
في دور المسنين.
ويعاني ما يتراوح بين 30% إلى 40% من المسنين
الإيرانيين تداعيات انتشار الفقر في البلاد، دون دعم حكومي يذكر من أي مؤسسة تبحث مشكلاتهم
ومتطلباتهم الحياتية.
وتقل المعاشات التقاعدية لأغلب المسنين
في إيران عن 1 مليون تومان إيراني شهريا (1 دولار أمريكي= 4200 تومان وفقا لسعر الصرف
الحكومي)، وهو راتب لا يكفي الحد الأدنى لهم معيشيا بسبب التضخم.
وتحتاج الأسرة الإيرانية الواحدة المكونة
من 4 أفراد إلى نفقات تزيد على 8 ملايين تومان شهريا، في حين تتطلب معيشة مسن وزوجته
يعيشان سويا 4 ملايين تومان إيراني شهريا، بحسب بيانات رصدها مركز الإحصاء الإيراني
(حكومي) مؤخرا.
- بالأرقام.. "البطالة" مرض ينهش في أجساد الشعب الإيراني (تقرير)
- في إيران.. كبار الدولة يسرقون الأموال ويضحكون على الفقراء بثلاث طرق
- هكذا تتصدع الأسرة الايرانية من الداخل في ظل نظام الملالي
- دولة دعارة القاصرات.. فتيات إيرانية تمارس الجنس لمعايشة الغلاء و"الحكومة" غياب
- تقريران: إيران تدرب داخل أراضيها جيشاً من المرتزقة وأوضاع مؤلمة للعمال
- التضخم السلعي أبرز أزمات عمال إيران
- تعرف على أبرز أزمات عمال إيران
- المقاومة الإيرانية: أكثر من نصف الشعب الإيراني يرزح تحت خط الفقر
- هيئة الإذاعة البريطانية: إيران تخطط لإزالة آلاف الأشخاص من الدعم النقدي
- في يومهم العالمي.. تعرف على جهود "التضامن" في خدمة كبار السن