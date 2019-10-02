حلا شيحة: سعيدة لكوني إمرأة مستقلة وأم لأربعة أبناء

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة جديدة لها، وعلقت علي الصوره وكتبت "سعيدة بكوني إمرأة مستقلة، وأم لأجمل أربعة أولاد، وكل يوم تشرق يوم شمس جديد اشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم، ليكون أجمل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهي، واليوم اابداية مع الاصرار والقوة واليقين بالله، والثقة بالنغس نصل لما نحب، كوني أنتي، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة، يجب ان تكوني فخورة كونك امرأة قوية".

ظهرت حلا شيحة في هذه الصورة مرتدية فستان أسود ذو ورود مزردج بألونها المتعددة، كما التقطترالصورة في الصباح، وصاحبتها ماكياج هادئ وبسيط وتصفيف شعر مميز، وزينت الإطلالة ببعض الاكسسوارت الجمالية، مما جعل الإطلالة أكثر إشراقاً.





جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا بأحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "زلزال" والذي يعد العظل الأول لها بعد عودتها فنيا للساحة الفينة، جاء ذلك بعد قرار اعتزالها التمثيل منذ سنوات طويلة وزواجها وإنجابها أربعة أطفال، وأيضاً ارتدائها النقاب، الأمر ااذي عرضها لانتقاد كبير فور عودتها، وعلي جانب أخر اعتبر البعض ان حياتها الشخصية أمر يخصها وحدها ورحبوا بعودتها مرة ثانية لعالم الفن.





يذكر أن مسلسل "زلزال" تم عُرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركت البطولة مع النجم محمد رمضان، دارت أحداث المسلسل في اطار درامي شيق ومميز، حيث تدور الأحداث وقت زالزال عام (1992) الذي شهدته مصر، يقوم ببطولة المسلسل كلا من النجوم محمد رمضان، حلا شيحة، ماحد المصري، هنادي مهنا، محمود حجازي، المسلسل من إخراج إبراهيم فخر والقصة للسيناريست عبدالرحيم كمال.





جدير بالذكر ان الفنانة حلا شيحة قدمت عدداً من الأعمال الفنية الناجحة قبل قرار اعتزالها والتي جعلتها في هذا التوقيت نحمة من نجمات الصف الأول، ولعل مم أبرز أعمالها فيلم "السلم والثعبان" والذي دارت أحداثه في اطار رومانسي اجتماعي، تم إنتاح الفيلم عام (2002)، شاركها البطولة النجم هاني سلامة، أحمد حلمي، طارق التلمساني، الفليم من إخراج طارق العريان، سيناريو طارق العريان ومحمد حفظي،والتوزيع للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.





يذكر أن اهر ظهور إعلامي للنجمة حلا شيحة كان من خلال مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة السياحية في البحر الأحمر الأحمر، وأقيم في الفترة من التاسع عشر من سبتمبر الماضي وانتهي في السابع والعشرين من سبتمبر 2019، وشهد حضور عدداً كبيراً من نجوم ونجمات الفن والسينما والدراما والإعلام في مصر والوطن العربي، كما ارتدت النجمة حلا شيحة أزياء عصرية وضعها لانتقادات كثيرة.





من أبرز أعمالها السينمائية أفلام ( ليه خلتني أحبك، غاوي حب، سحر العيون، السلم والثعبان، اللمبي، أريد خلعاً، عريس من جهة أمنية، تايه في أمريكا، كامل الأوصاف).



