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لمستخدمي أندرويد.. إليكم تحديث ساوند كلاود الجديد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:08 ص
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لمستخدمي أندرويد.. إليكم تحديث ساوند كلاود الجديد
ساوند كلاود
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لكل مستخدمي أندرويد إليكم تحديث ساوند كلاود الجديد، حيث أضاف ساوند كلاود ميزة جديدة لمستخدمي اندرويد وتعتبر هذه الميزة هي أهم مزايا التطبيق، ويطلق على الميزة الجديدة اسم الوضع المظلم، وجاء هذا وفق ما تم نشره عبر موقع 9to5Google.

وجاء هذا بعد إطلاق النسخة التجريبية منذ بضعة أسابيع، حيث يضيف تحديث تطبيق ساوند كلاود الدعم الرسمي للوضع المظلم.

وسيتم طرح التحديث الجديد عبر متجر جوجل بلاي، وإذا كان لديك تحديث أندرويد 10 الجديد، فستظهر الميزة بشكل افتراضي، كما يمكن ضبط الميزة يدويا من إعدادات التطبيق، وتعمل الميزة الجديدة مع إصدارات أندرويد القديمة أيضا.

وينطلق الوضع المظلم في ساوند كلاود باللون الرمادي.
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