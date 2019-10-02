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تعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا اليوم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:12 ص
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تعليق الدراسة بجميع مدارس تعليم جازان وصبيا اليوم
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أية حمروشي
 
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أكد مدير تعليم جازان إبراهيم النعمي تعليق الدراسة اليوم الأربعاء في مدارس تعليم جازان وصبيا.

وأضاف النعمي، أنه ‏بناء على التقارير الخاصة بالحالة الجوية التي تشهدها منطقة جازان والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع وبالتنسيق مع تعليم جازان وصبيا، فقد وجَّه أمير منطقة جازان بالنيابة بإكمال اللازم حيال تعليق الدراسة اليوم الأربعاء 3 2 1441هـ بمدارس تعليم جازان وصبيا.

يذكر أنَّ الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول الأمطار الرعدية، على ست مناطق بالمملكة، وستكون هذه الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على نجران، وجازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة (يشمل الأجزاء الساحلية)، والمدينة المنورة (يشمل الأجزاء الساحلية).

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