كيف تتخلص من إدمان مواقع الشبكات الاجتماعية

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• اضطراب ادمان الفيسبوك

قبل أن أبدأ الحديث عن اضطراب إدمان فيسبوك، يجب أن أعرب أولًا عن إعجابي بالعبقرية البالغة من العمر 22 عامًا والتي صنعت Facebook، مارك زوكربيرج. تمكن مارك وطاقمه من تطوير موقع إلكتروني أصبح جزءًا من الحياة اليومية لكل شخص مهتم بالعلاقات الاجتماعية تقريبًا. ونتيجة لذلك، أصبح تصنيف حركة المرور لديه الآن من بين أفضل 10 مواقع على الإنترنت.



ما لاحظته هو أن بعض الأشخاص صعدوا من الاستخدام العادي والمعقول لفيسبوك ليصبحوا مدمنين. يؤخرون عملهم ودراساتهم من أجل البقاء على الإنترنت. يستمرون في التحقق من حساباتهم كل بضع دقائق ويمكنهم بالكاد تسجيل الخروج.



أصبحت مصطلحات مثل اضطراب إدمان الإنترنت، واضطراب إدمان فيسبوك، وإدمان مواقع الشبكات الاجتماعية، شائعة بسبب وجود أشخاص يفرطون في استخدام هذه المواقع.



إذا كنت مدمنًا على Facebook أو إذا كنت مدمنًا على أي موقع ويب للتواصل الاجتماعي، فقد ترغب في قراءة المقال التالي لأنه سيكشف لك حقائق لم تكن على علم بها عن نفسك:



• إدمان مواقع الشبكات الاجتماعية

فيما يلي أهم أسباب إدمان مواقع الشبكات الاجتماعية. تذكر، أنا لا أتحدث عن أشخاص يستخدمون هذه المواقع عادةً لأنهم يحبونها، لكنني أتحدث عن أشخاص أدمنوا استخدامها.



1. الاحتياجات الاجتماعية غير المحققة: حاول ألا تأكل أو تشرب لمدة 10 ساعات متواصلة، ثم في الساعة الحادية عشرة تبدأ الدراسة أو الجلوس. على الأرجح ستجد نفسك غير قادر على فعل أي شيء إلا إذا أكلت وشربت. هل تعرف لماذا؟ لأنك في حاجة ماسة إلى الطعام والماء. لديك حاجة غير ملباة لكل من الطعام والماء. الشيء نفسه ينطبق على العلاقات الاجتماعية. إن عدم رضاك عن علاقاتك الاجتماعية الحالية أو كونك في حاجة ماسة إلى شريك أو تتوق إلى توسيع علاقاتك هي أمثلة للاحتياجات الاجتماعية غير الملباة. لقد أصبحت مدمنًا على مواقع الشبكات الاجتماعية بسبب تلك الاحتياجات الاجتماعية غير الملباة. تذكر أنه وراء أي إفراط في استخدام شيء هناك حاجة غير مستوفاة. الاحتياجات الاجتماعية غير المحققة هي أيضًا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يعانون بعد الانهيار.

2. إدمان الشبكات الاجتماعية والموافقة الاجتماعية: بعض الأشخاص لا يعرفون كيفية العيش دون موافقة أو حب الآخرين. إنهم لا يشعرون بالراحة كلما كانوا وحدهم ويشعرون بالفزع عندما يرفضهم أحد! هذا مثال على الاعتماد الخارجي على شخص أو بعض الأشخاص من أجل البقاء. السبب الحقيقي لهذه التبعية هو أنك غير راض عن حالتك المزاجية الحالية أو بحياتك، وبالتالي تحتاج إلى أشخاص آخرين ليكونوا من حولك لتجعلك تنسى مشاكلك التي لم تحل.

3. الإدمان على الشبكات الاجتماعية والهروب: أحد الأسباب الرئيسية لتعاطي المخدرات هو أنهم يريدون الهروب من مشاكلهم. بسبب الاعتقاد أنهم لن يتمكنوا من مواجهتهم قرروا الهروب الي تعاطي المخدرات. يمكن قول الشيء نفسه عن مواقع الشبكات الاجتماعية. يفضل بعض الأشخاص الاختباء في أحد تلك المواقع لتفادي مواجهة تحديات الحياة الحقيقية.

4. عدم القيام بأي شيء آخر: قد يظن البعض أن هذه ليست مشكلة، لكنها في الواقع كارثة !!! إذا لم يكن لديك أي شيء تفعله الآن سوى تتصفح موقع ويب للتواصل الاجتماعي، فماذا كنت تفعل قبل ظهور هذا الموقع؟ لا شيئ؟ للأسف ليس لديك أهداف أو أحلام أو حتى هدف حياة !!



• علاج إدمان مواقع الشبكات الاجتماعية

إذا كان أي من المعايير المذكورة أعلاه أو جميعها يناسبك، فبدلًا من الهروب إلى موقع التواصل الاجتماعي، يجب أن تبدأ في العثور على السبب الجذري لمشاكلك. يجب عليك معرفة سبب عدم تلبية بعض احتياجاتك الاجتماعية، ثم العمل على حل هذه المشكلة. تحتاج أيضًا إلى معرفة سبب هروبك ولماذا ليس لديك الشجاعة لمواجهة مشاكلك.



أنا لا أطلب منك التوقف عن استخدام هذه المواقع. أنا فقط أطلب منك التوقف عن الهرب. استخدم مواقع الشبكات الاجتماعية هذه بقدر ما تريد ولكن اتخذ الإجراءات وابدأ في حل المشاكل التي تقودك إلى مثل هذا الإدمان.

