قطع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية

قطعت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الخدمة عن 3 مناطق شرقى المدينة، بدءًا من الساعة الخامسة فجر اليوم الأربعاء، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة الطارئة.





وقالت الشركة في بيان لها، أن قطع الخدمة يشمل مناطق: باكوس، سموحة، مصطفى كامل؛ بسبب أعمال الصيانة بخط مياه الشرب قطر 1000مم بطريق قنال المحمودية أمام عزبة سلام.





وناشدت الشركة، المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.





وكان قد عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة السويس، اجتماعا بحضور المهندس محمود ابو زهرة رئيس فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء شبكات الصرف الصحي بالأحياء؛ لبحث رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي وخطوط شبكات المياه والصرف الصحي علي مستوي أحياء السويس، بناء علي توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.





وخلال الاجتماع تم مناقشة احتياجات محطات المياه والصرف الصحي من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والإحلال والتجديد، مكلفا المهندس محمود ابو زهرة بعمل خطة بالتنسيق مع مسئولي الإدارات الهندسية بالأحياء ومسئولي المحطات لتحديد طول الشبكات المراد تغييرها وقطرها، والبدء فورا في أعمال تسليك وتطهير جميع الشبكات علي مستوي الأحياء، كذلك التعاون مع الأحياء في إعادة ترميم ونظافة غرف تفتيش الصرف الصحي الخاصة بالمدن السكنية.



