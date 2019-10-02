ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019 في مصر وبعض عواصم الدول العربية والأجنبية

نشرت " الأرصاد " بيان عن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر 2019 في جمهورية مصر العربية، حيث توقعت "الأرصاد" أن طقس اليوم مائل للحرارة على شمال مصر حتى القاهرة وشمال الصعيد، و طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد في النهار، لطيف في أول الليل، و طقس مائل للبرودة في آخره.





وتابعت " الأرصاد" في بيانها عن حالة الطقس اليوم ، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح الأربعاء على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.





وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وأصدرت " الأرصاد " في بيانها عن حالة الطقس اليوم ، درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، و درجات الحرارة اليوم في بعض مدن وعواصم الدول العربية والأجنبية، وفيما يلي نقدم لكم جداول بدرجات الحرارة اليوم .





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 31 طنطا 23 31 دمنهور 23 30 الإسكندرية 24 30 بلطيم 22 29 مطروح 20 30 السلوم 20 31 سيوة 19 33 بورسعيد 24 30 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 20 32 السويس 22 32 العريش 20 30 رفح 20 29 رأس سدر 22 29 نخل 16 31 نويبع 26 32 طابا 21 30 كاترين 15 28 الطور 25 31 شرم الشيخ 26 34 الغردقة 24 33 مرسى علم 26 32 الفيوم 22 33 بني سويف 21 33 المنيا 20 34 أسيوط 20 35 سوهاج 21 35 قنا 22 36 الأقصر 24 38 أسوان 24 39 أبو سمبل 23 39 الوادي الجديد 24 36 شلاتين 25 34 أبو رماد 25 34 حلايب 26 33 رأس حدربة 26 33





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في بعض عواصم والمدن الدول العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 38 المدينة المنورة 28 40 الرياض 28 41 المنامة 32 39 أبوظبي 30 41 الدوحة 31 40 الكويت 26 42 دمشق 17 33 بيروت 24 28 عمان 15 30 القدس 16 27 غزة 20 29 بغداد 24 42 مسقط 30 34 صنعاء 12 24 الخرطوم 26 34 طرابلس 22 31 تونس 19 30 الجزائر 17 25 الرباط 13 25 نواكشوط 17 40





درجات الحرارة اليوم الأربعاء 2-10-2019 في بعض عواصم الدول الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 13 29 كوالالمبور 23 32 طوكيو 22 27 أثينا 18 28 روما 15 25 باريس 04 16 مدريد 10 25 برلين 07 12 لندن 05 13 مونتريال 03 13 موسكو 11 14 نيويورك 15 32 واشنطن 23 35



