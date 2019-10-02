انطلاق أول دورى عام لكرة القدم الإلكترونية يومى ٢٥ و٢٦ أكتوبر الجارى

أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية عن إخطار الأندية المصرية بمواعيد بطولة الدورى المصرى الأول لكرة القدم الالكترونية الذى يقام يومى ٢٥ و ٢٦ اكتوبر القادم فى لعبة PES2020، والتى ستقام بنظام دورى المجموعات للفرق التى تمثل الأندية بواقع ٣ لاعبين لكل نادى.









وسوف يقام معها اول بطولة للجامعات فى الكرة الالكترونية، ليتم التصفية النهائية بين لاعبى الفرق الذين يفوزون بالمراكز الثلاثة الاولى، مع ابطال البطولة المفتوحة فى لعبة PES 2020 والتى قرر الاتحاد الدولى ان تكون اللعبة الرسمية هذا العام، ومنهم يتم تصنيف اللاعبين ( ٢٨ لاعب) ليتم اختيار من يقوم بتمثيل مصر فى بطولة العالم التى تقام بالعاصمة الكورية الجنوبية فى شهر ديسمبر القادم وكذلك اول بطولة عربية للدول بصورة رسمية ( جارى تحديد موعدها.





ودعا شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الالكترونية اللاعبين من اعضاء الاندية بإقناع إدارات أنديتهم بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى هذه البطولة التى يبدء معها تاريخ جديد فى مسابقات البطولات الالكترونية والتى يستهدف الاتحاد نشرها بالهيئات الشبابية والرياضية الرسمية مثل الأندية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس لزيادة قاعدة الممارسة المنتظمة، ومن خلالها نستطيع تكوين منتخبات ولاعبين دوليين خاصة واننا أصبحنا على الخريطة الدولية الرسمية ومطلوب مشاركات لنا مثل كاس العالم والبطولة العربية الاولى المتوقع تنظيمها قبل نهاية العام أيضًا بخلاف خطط ٢٠٢٠ والغنية بالأحداث الكبرى للألعاب .