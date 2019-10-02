ماذا طلب "زيدان" من نجومه بعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج
أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه لا يفضل تذكر الشوط الأول أمام كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعت بين الفريقين وانتهت بالتعادل 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال زيدان:
"علينا نسيان الشوط الأول بأي شكل فالأهم هو ما قمنا به في الشوط الثاني ولكن
يجب أن يكون هناك رد فعل بالنسبة لما حدث في الشوط الأول وهذا ما سوف نقوم به".
وأوضح زيدان أن لاعبي
ريال مدريد قدموا أداء سيئا في الشوط الأول وتركوا كل الأمور لكلوب بروج للتحكم
بها لكنهم انتفضوا في الشوط الثاني وأدركوا التعادل المثير.
وأضاف زيدان: المنافس
بإمكانه وضعك في مأزق، كنا نعرف أن اللاعبين الثلاثة الذين يلعبون في الهجوم يتمتعون
بسرعة كبيرة والأزمة هي عندما يسجلون هدفا يتطور أداؤهم.. هذه هي كرة القدم".
وتابع زيدان: "علينا
أن نتحلى بالتركيز من الدقيقة الأولى ونلعب بنفس روح الشوط الثاني أمام كلوب بروج
باستمرار".
ضربة قاضية لريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة ناتشو فيرناديز في الرباط الداخلي للركبة
اليمنى بعد لقاء كلوب بروج البلجيكي الذي انتهى بالتعادل 2-2 ي الجولة الثانية من دور
المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو
فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".
ومن المنتظر أن يغيب ناتشو عن الملاعب
لمدة 10 أيام على الأقل، فيما قد تطول مدة غيابه إلى ثمانية أسابيع إذا ما تبين أن
إصابته هي التواء في الركبة.
وخرج ناتشو بين شوطي مباراة ريال مدريد وكلوب بروج ليحل بدلا منه البرازيلي
مارسيلو ، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.
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