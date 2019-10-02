رئيس عين شمس يشهد حفل كورال وموسيقى طلاب الجامعة

افتتح محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مسرح رعاية شباب الجامعة بعد التجديد.





حيث أقيم حفل الموسيقى والكورال ضمن فعاليات مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعى الجديد، بحضور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وطارق أحمد مدير عام رعاية الشباب ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفنى وهند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية والطالب أشرف خالد رئيس إتحاد طلاب الجامعة والطالبة نفين أكرم نائب رئيس الاتحاد ولفيف من طلاب الجامعة.





تضمن الحفل الذى قدمه كورال الجامعة بقيادة وتدريب الدكتور أسامة على عددا من المقطوعات الموسيقية من بينها: مقطوعة الضوء الشارد ألحان ياسر عبد الرحمن وميدلى ألحان عمر خيرت ثم غنت الطالبة ياسمين محمد أغنية أما براوة وأدى الطالب محمد صبحى والطالب يوسف أغنية قلبى ومفتاحه.





وغنت الطالبة نادرة مدحت أغنية تعالى وقدم الطالب محمود صابر أغنية حلوين من يومنا والله وقدمت الطالبة مى حسن أغنية. أن راح منك ياعين وتفاعل الحضور مع أغنية النور مكانه فى القلوب التى قدمها الطالب عمر فاروق وقدم الكورال كله ميدلى"، أنا ابن مصر وأغنية طبعا قادرين نعملها.





وقد أشاد عبد الفتاح سعود بمواهب الطلاب وجمال أصواتهم الذى يرقى لمستوى الاحتراف، مؤكدا دعمه الكامل لجميع مواهب الطلاب.





ويستمر مهرجان استقبال الطلاب فى تقديم عددا من العروض المسرحية على مسرح رعاية شباب الجامعة حيث يتم عرض مسرحية قضية ضليلة الحمار يومى ٢:٣ أكتوبر ويتم تقديم مسرحية تريفاجا يومى ٧:٨ أكتوبر، ومسرحية، الحذاء المثقوب تحت المطر تقدم يومى ٩:١٠ أكتوبر وتبدأ جميع العروض فى تمام السادسة مساء.



