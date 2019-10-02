مدافع جديد يورط ريال مدريد
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
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الفجر الرياضي
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كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن إصابة ناتشو فيرناديز في الرباط الداخلي للركبة اليمنى بعد لقاء كلوب بروج البلجيكي الذي انتهى بالتعادل 2-2 ي الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقال ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ناتشو
فيرنانديز من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد تبين إصابته في الرباط الداخلي للركبة اليمنى".
ومن المنتظر أن يغيب ناتشو عن الملاعب
لمدة 10 أيام على الأقل، فيما قد تطول مدة غيابه إلى ثمانية أسابيع إذا ما تبين أن
إصابته هي التواء في الركبة.
وخرج ناتشو بين شوطي مباراة ريال مدريد وكلوب بروج ليحل بدلا منه البرازيلي
مارسيلو ، الذي تعافى لتوه من إصابة لحقت به مؤخرا.
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