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انطلاق مهرجان "الرياضة مستقبل وطن" بجامعة عين شمس (صور)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:33 ص
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انطلاق مهرجان الرياضة مستقبل وطن بجامعة عين شمس (صور)
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أية حمروشي
 
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افتتح محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مهرجان الرياضة مستقبل وطن والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب اللجنة الرياضية باتحاد طلاب الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضية.

حيث أشار محمود المتيني إلى أهمية ممارسة الرياضة يوميا لصحة جسم الإنسان بالإضافة إلى دورها في تسهيل عملية استيعاب المعلومات والاستذكار، كما أكد علي الاهتمام الذي توليه الجامعة لأبنائها الطلاب سواء من الناحية العلمية أو الأنشطة والفعاليات الطلابية المختلفة فى مختلف المجالات الرياضية، الثقافية، الاجتماعية.

وأوضح عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن إدارة الجامعة مهتمة اهتماما بالغا بالطلاب، مشيرا إلي التطوير الذي شمل المدن الجامعية والملاعب، مؤكدا انه لازال هناك الكثير من أوجه التطوير لأبنائنا الطلاب في مجالات الرعاية الصحية، المدن الجامعية وكذلك مختلف الأنشطة الطلابية، مضيفا أن ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة بجانب العلم تساعد في بناء شخصية متكاملة.
 
وأكد هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، أن وزارة الرياضة تدعم كافة الأنشطة الرياضية بالجامعات، مشددا علي تميز جامعة عين شمس في مختلف الألعاب الرياضية.

وأوضح احمد عبد ربه مدير عام الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية أن وزارة الرياضة تحرص علي تنظيم مختلف اللقاءات الرياضية المختلفة علي مستوي الجامعات المصرية بهدف توسيع قاعدة الممارسة الطلابية وكذلك اكتشاف المواهب المتميزة رياضيا التي تزخر جامعاتنا بها.

يشمل المهرجان العاب كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السرعة وتنس الطاولة طلبة وطالبات وذلك بالصالة المغطاة والملعب الخماسي وصالة اللياقة البدنية بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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