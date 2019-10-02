اقتصاد قطر ينكمش بـ 1.4% في الربع الثاني من العام

كشفت إحصاءات حكومية، انكماش اقتصاد قطر بـ 1.4% في الربع الثاني من العام، مقارنةً مع نفس الفترة قبل عام، متضرراً من تراجع في قطاعي التصنيع، والتشييد.

وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش أيضاً بـ 0.9% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، بالأسعار الثابتة.

وهبط قطاع التصنيع 7.4%، ونزل التشييد 3.5%، وذلك حسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.

جاء ذلك استكمالاً للانكماش الحاصل في الربع الأول من العام الجاري، ووفق وكالة بلومبرغ الأمريكية، انكمش قطاع التشييد القطري في الربع الأول من العام الجاري بـ 1.2%، حسب بيانات هيئة التخطيط والإحصاء القطرية الصادرة في يونيو الماضي، ما يؤثر سلباً على أداء كل الاقتصاد القطري.

أكد تقرير لقناة مباشر قطر، أن الاقتصاد القطرى يعانى من خسائر فادحة، نتيجة سياسات النظام الحاكم التى تولى اهتمامًا واسعًا لدعم الإرهاب، وشراء الذمم ودفع الرشاوى، حتى بلغ الوضع الاقتصادى مرحلة متردية للغاية، وفقًا لما تؤكده الأرقام القطرية، والتصنيفات والتقارير الاقتصادية العالمية.

وأضاف التقرير، أن هذه الأوضاع المتردية التى باتت مكشوفة للجميع، يحاول تنظيم الحمدين إخفاءها من خلال عدة محاولات التفافية، والتحايل على الركود الاقتصادى الذى تعيشه البلاد، لكن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل.

ولفت التقرير إلى أن آخر محاولات الحمدين تمثلت فى إدعاء تقديم تسهيلات للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة، لكن هذه المشروعات واجهت إجراءات معقدة أدت إلى تفاقم الأزمة وانهيار أحلام الشباب المكافح، بعدما فوجئ المشاركون فى هذه المشروعات بارتفاع أسعار المحال التجارية رغم صغر مساحتها .

وأوضح تقرير مباشر قطر، أن سوق العقارات واحد من القطاعات التى تعانى تراجعًا وصل حد الانهيار اليوم، بسبب المقاطعة العربية التى تسبب فيها رأس النظام الحالى تميم بن حمد، فالصورة القاتمة التى أضحت عليها الإمارة الخليجية اليوم جعلت المستثمرين يفرون منها هربًا، ما أدى إلى تراجع مبيعات العقارات فى البلاد، ودخول هذا القطاع نفقًا مظلمًا .