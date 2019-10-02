"مصر تستطيع بأبنائها".. ندوة بتجارة عين شمس





تنظم كلية التجارة جامعة عين شمس، ندوة بعنوان مصر تستطيع بأبنائها الإبداع والثقافة ودورهما في تنمية المجتمع تجربة من فرنسا تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني، ونظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خالد قدري عميد الكلية، جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





حيث تستضيف الندوة الدكتورة جيهان جادو رئيس الرابطة الدولية للإبداع الفكري والثقافي بفرنسا وعضو المجلس القومي للمرأة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨ أكتوبر المقبل في تمام الثانية ظهرًا بقاعة علي لطفي.



