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مرتضى منصور يسخر من الأهلي ويشكك في "وطنية" الخطيب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:21 ص
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مرتضى منصور يسخر من الأهلي ويشكك في وطنية الخطيب
الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أن محمود الخطيب رئيس الأهلي لا يمكن أن يتسبب في الوقيعة بينه وبين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وذلك ردًا على الشكاوي التي تقدم بها مجلس القلعة الحمراء لرئاسة الجمهورية ضد مرتضى.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "هل تريدون مني أن أصمت بعدما سبّ الأهلي نادي الزمالك وقال إنه غير وطني.. سأقطع لسان أي شخص ولن تخيفي أي شكاوى فما الذي أدخل الأهلي في أزمة مباراتي مع جينيراسيون السنغالي".

 

وتضامن تركي آل الشيخ ضد أي تعرض لأسرة محمود الخطيب رافضًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو أسرته لذلك قال مرتضى: "تركي آل الشيخ لم يقصدني ولن يستطيعوا الوقيعة بيني وبينه".

 

وأضاف مرتضى: "لقد قال ذلك ردًا على ناس عادية سبّوا الخطيب بمثابة تعزية له ولكنهم يستشهدون به الآن.. أعترف أن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر.. لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر فلم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي".

 

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