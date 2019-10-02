"كانت صديقة العيلة".. قاتل كريستين ابنة المنيا يكشف كواليس الواقعة

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تمكنت وحدة مباحث قسم المنيا، برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، من فك غموض قضية مقتل "كريستين" الفتاة التي عثر عليها بداخل محل للأدوات المنزلية، وذلك بعد ضبط المتهم بقتلها علي خلفية حدوث مشاجرة بينهم بسبب حب المجني عليها للمتهم ورفضه الارتباط عاطفيًا بها لزواجه بآخري.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ الي قسم شرطة المنيا من محامي يفيد بمقتل فتاة بشارع عدلي يكن بالقرب من مجمع محاكم المنيا.



وبانتقال قوات الأمن برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تبين مقتل فتاة تدعي" كريستين .و.و.ت" 29 عامًا بدون عمل ومصابة بجرح طعني نافذ بالجانب الأيمن إثر التعدي عليها بسلاح أبيض "سكين"، وكشفت تحريات المباحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب المحل ويدعى "ماركو.ف.ف.م" 29 عامًا، قام بالتعدي عليها بعد حدوث مشادة كلامية بينهم قامت على إثرها المجني عليها بالتعدى عليه بالضرب فقام علي إثر ذلك بطعنها.



وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بعد دخول المجني عليها مكان عمله الساعة الثالثة عصرًا وقالت له: "أنت إزاي تخرج مع مراتك من غير ما تقولي"، فقال لها: "أنتي تخرجي من حياتي لأن مراتي بدأت تلاحظ إن في حاجة وأنا بحب مراتي ومش عايز أعرفك تاني"، مضيفًا المتهم أثناء اعترافاته أنه كان يعاملها بلطف لكونها صديقة العائلة.



فقامت بالتعدي عليه وضربه بكوب زجاج قام على إثر ذلك بمقاومتها وطعنها بسلاح أبيض من داخل المحل، ثم غادر مكان عمله عقب ذلك وكانت المجني عليها مازالت ع قيد الحياة وأغلق الباب الزجاجي للمحل وقام بالهروب خوفًا من القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.