صلاح خارج معسكر الفراعنة المقبل
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
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الفجر الرياضي
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أبدي حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رغبتة في إعفاء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى من معسكر أكتوبر المقبل، والمشاركة فى المباراة الودية المقبلة أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.
وإطمئن البدرى ومحمد بركات مدير المنتخب علي الحالة الصحية لمحمد صلاح ، غبر مكالمة هاتفية، والوقوف علي أخر تطورات حالة الإجهاد التى يعانى منها بسبب ضغط المباريات المتلاحقة مع ناديه. كما إطلع الثنائي علي برنامج "صلاح" التدريبى وذلك لمراعاة برنامجه العلاجى لاسيما أنه قد يحتاج إلى فترة راحة خلال المرحلة المقبلة حفاظًا عليه من أى مضاعفات مستقبلا قد تؤثر على حالته الفنية.
وإتفق البدري وبركات على إراحة محمد صلاح خلال معسكر المنتخب المقبل لخوض ودية بتسوانا يوم 14 أكتوبر، من أجل ضمان إراحة اللاعب والتخلص من حالة الإجهاد وتجهيزه لمعسكر شهر نوفمبر والذى يتخلله مباراتان رسميتان أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وبأتي هذا ضمن خطة البدري، بتكليف أفراد جهازه المعاون طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض بمتابعة دورية لحالة جميع اللاعبين المحترفين والتواصل معهم لحصر معدلات المشاركات ومراعاة ظروف كل لاعب على حدة ووضعها فى حسابات الجهاز الفنى فى مسألة الاستدعاءات الرسمية المقبلة.
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