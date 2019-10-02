صلاح خارج معسكر الفراعنة المقبل

أبدي حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رغبتة في إعفاء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى من معسكر أكتوبر المقبل، والمشاركة فى المباراة الودية المقبلة أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.

أبدي حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رغبتة في إعفاء محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى من معسكر أكتوبر المقبل، والمشاركة فى المباراة الودية المقبلة أمام بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر.