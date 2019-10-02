شديد الحرارة نهارا وبارد ليلا.. "الأرصاد" تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن حالة طقس اليوم الأربعاء، الموافق 2 أكتوبر 2019.





وقالت الهيئة في بيانها، إن حالة الطقس ستكون مائلة للحرارة على شمال البلاد، حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف في بداية الليل، مائل للبرودة في آخره.





وحذرت الهيئة في بيانها، من أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق في شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح تنشط على خليج السويس، وأغلبها شمالية غربية.





وعن حالة البحرين المتوسط، والأحمر، قالت الهيئة إنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمي على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية:





القاهرة: 22 32

الإسكندرية: 24 30

طنطا: 23 31

مطروح: 20 30

سيوة: 19 33

رأس سدر: 22 29

نخل: 16 31

شرم الشيخ: 26 34

مرسى علم: 26 32

الفيوم: 22 33

الوادي الجديد: 24 36

حلايب: 26 33

الغردقة: 24 33

العريش: 20 30

نوبيع: 26 32

الفيوم: 22 33