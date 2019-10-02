تامر عاشور يغني قولوله سماح بدون موسيقى

نشر الفنان تامر عاشور، جمهوره، مقطع فيديو كليب وهو يغني أغنيته الشهيرة "قولوا سماح"، بدون موسيقى، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع الإنستجرام.





وتقول كلمات الأغنية :"وليه ممنوع ؟ .. أبيّن خوفي قدامه واداري دموع ..هبان أجمد واكابر ليه وهكسب أيه ؟ .. هيمشي خلاص ومش راجع .. بقاله كتير بيتحمل قسايا عليه .. بموت جوايا وببكي على حالي .. واحزاني اللي جيالي .. خلاص ضيعته من ايدي .. ووقت القسوه كان مالي .. ونازله دموعي سألاني هيتعوض بمين تاني .. هموت لو راح".



