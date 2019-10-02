منها "دمنهور وأمير".. مؤرخ يكشف أسماء يعود أصلها للغة المصرية القديمة (فيديو)

قال بسام الشماع، المؤرخ المصري، إن الشارع المصري مازال يتحدث العديد من اللغات الحية والميتة، ومنها اللغة المصرية القديمة، حيث مازال يستخدم بعض المصطلحات، ومنها مثلا كلمة "مواء القطط"، لأنها تعود إلى كلمة "ميو"، وهي تعنى كلمة "قطة"، والمصري القديم كان "بيدلع" القطة التي يملكها ويسميها بـ"ميوتي" أي "قطتي".





وأضاف "الشماع"، في لقاء مع برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع عبر أثير إذاعة "الراديو 9090"، ويقدمه أحمد يونس، أن المصري القديم في كان ينفي عن نفسه يوم الحساب لائحة أعمال مكونة من 42 عمل يعتبر شرا في مصر القديمة، ومنها السرقة والإرهاب، وإلقاء المواد الملوثة في مياه النيل، وأيضا عدم التغوط في المياة الجارية.





وأشار إلى أن هناك كلمات تشير إلى أسماء بعض البلدان، والأماكن تعود إلى اللغة المصرية القديمة، ومنها كلمة "دمنهور"، وأسوان، موضحا أن المصري القديم كان يحب الصقور واسمه "حر"، وليس "حورس"، وأطلق على مكان ما اسم "دي من حر"، أي منزل "حر"، ثم تم تحريف الكلمة وأصبحت "دمنهور"، مشيرا إلى أن هذه المنطقة بها تجمعات للصقور ولذلك أطلق عليها اسم "بيت الصقر".



