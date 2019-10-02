مركز شباب الجزيرة يحتفل باليوم العالمي للقلب لنشر الوعى الصحى

ينظم مركز شباب الجزيرة تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب برئاسة الدكتور مجدي عبد الحميد وشعبة الوقاية برئاسة الدكتورة جميلة نصر، ومؤسسة مصر برئاسة الدكتور عمرو حسن تحت شعار "قلبي هو قلبك " الاحتفال بيوم القلب العالمي السبت المقبل 5 أكتوبر 2019.

ينظم مركز شباب الجزيرة تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب برئاسة الدكتور مجدي عبد الحميد وشعبة الوقاية برئاسة الدكتورة جميلة نصر، ومؤسسة مصر برئاسة الدكتور عمرو حسن تحت شعار "قلبي هو قلبك " الاحتفال بيوم القلب العالمي السبت المقبل 5 أكتوبر 2019.