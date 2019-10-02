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مركز شباب الجزيرة يحتفل باليوم العالمي للقلب لنشر الوعى الصحى

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
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مركز شباب الجزيرة يحتفل باليوم العالمي للقلب لنشر الوعى الصحى
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ينظم مركز شباب الجزيرة تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف البجرمي، وبالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب برئاسة الدكتور مجدي عبد الحميد وشعبة الوقاية برئاسة الدكتورة جميلة نصر، ومؤسسة مصر برئاسة الدكتور عمرو حسن تحت شعار "قلبي هو قلبك " الاحتفال بيوم القلب العالمي السبت المقبل 5 أكتوبر 2019.

ويهدف هذا الاحتفال الى نشر الوعي الصحي والحد من انتشار امراض القلب خاصة مرضى قصور الشريان التاجي والجلطة القلبية وهي من أكثر أسباب الوفاة انتشارا في العالم.

ويعتبر نشر الوعي الصحي بعوامل الخطورة من التدابير الوقائية وهو حجر الزاوية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتبدأ الفعاليات بماراثون الجري يعقبه توقيع الفحص الطبي حيث توفر الجمعية مجانا

1- قياس مجاني لضغط الدم

2-قياس تصلب الشرايين والعمر الفعلي

3- تحديد الوزن والدهون

4- تدريب على الإسعاف الطارئ لإنعاش القلب الرئوي

ثم القاء محاضرات تثقيفية يلقيها أساتذة القلب للتوعية بنمط الحياة الصحى.
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