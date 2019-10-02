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"حماية المستهلك" يخصص موظفا للرد على شكاوي المواطنين بصفحة "مساء dmc" (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:35 ص
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حماية المستهلك يخصص موظفا للرد على شكاوي المواطنين بصفحة مساء dmc (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل على حل شكاوى المواطنين على وجه السرعة، تأكيدا على توجييهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتفاعل مع شكاوى المواطنين، وضبط الأسواق بصورة أكثر فاعلية.

وأضاف "عبد المعطي"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه استجابة للمبادرة التي أطلقها البرنامج بتلقي الشكاوى على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإنه سوف يتم تخصيص موظف اتصال لمتابعة شكاوى المواطنين عليها.

وناشد "رضوان"، المواطنين بتوثيق شكواهم، من خلال الصور ومقاطع الفيديو، وعدم تكرار نفس الشكوى من نفس الشخص لكي يعطي الفرصة للآخرين لتقديم شكاواهم.

 وينشط جهاز حماية المستهلك في الفترة الأخيرة في التواصل مع المواطنين عبر وسائل مختلفة منها الموقع الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي، والقوافل التي ينظمها في المحافظات المختلفة لسماع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، كما يصدر بعض التحذيرات الخاصة ببعض المنتجات لتنبيه المواطنين بخطورتها.

ومؤخرًا حذر الجهاز من منتج "Slimming wonder patch" والذي يتم الترويج له على بعض القنوات الفضائية، بأنه حاصل على تصريح خاص من وزارة الصحة، وهذا الأمر غير صحيح، مشددًا على أنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممثل القانوني للشركة وتم إحالته للنيابة.

كما حذر أيضا الجهاز من استخدام منتج طبى اسمه "Leptin"، مشددًا على أنه غير حاصل على التصاريح الخاصة من وزارة الصحة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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