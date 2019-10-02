نجم ريال مدريد: لم أري الجماهير تساندنا كما فعلوا اليوم

وأعلن كاسيميرو عقب اللقاء فضبة الشديد من نتيجة المواجهة، قائلا :"لا يمكننا تغطية الأمور، لم نلعب جيدًا فى الشوط الأول لم أرى الجماهير تُغادر غاضبةً، لقد ساندتنا الجماهير كثيرًا خلال الشوط الثاني، لم أراهم من قبل يساندونا كما فعلوا اليوم".





وتابع السيساو البرازيلي تصريحاتة قائلا :"يجب أن نلعب كما لعبنا الشوط الثانى، كورتوا يُعانى من ألمٍ شديد فى المعدة واضطر للذهاب إلى المشفى بينما أُصيب ناتشو فى الركبة، لسنا مضطرين لطلب المغفرة والسماح لأننا دائمًا نحاول أن نبذل قصارى جهدنا.





وجني ريال مدريد نقظة واحدة من مواجهتين، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان والتعادل ضد بروج.