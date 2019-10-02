"الديهي": أردوغان قال لمعارضه "انت تحقد على ابني لأنك ليس لديك أبناء" (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التركي رجب طييب أردوغان، اعتمد خلال الفترة الماضية على فكرة أن الناس يهتمون بحياتهم الاقتصادية ولذلك كان مهتما جدا بالاقتصاد والسياحة والاستثمار والمصانع، ولذلك كانت علاقاته مع كل الدول على أنها أسواق تساعد الاقتصاد التركي منها مصر.





وأضاف "الديهي"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن أردوغان كان يعتقد أن المواطن عندما يعيش في مستوى اقتصادي مرتفع لن يفكر في السياسة، ولكن بعد أزمة الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر العملة "مكانش عارف يعمل إية"، واضطر لإقالة محافظ البنك المركزي الذي قال إن سياسة أردوغان المالية تتنافى مع الأصول المالية والمصرفية، وتم تعيين زوج ابنته وزييرا للمالية والاقتصاد، ووصل الوضع الاقتصادي في تركيا إلى الانهيار.





ولفت إلى أن أردوغان بدأ ينظر إلى مسألة التعليم، والذي كان مهتما به المعارض التركي فتح الله جولن، وأكبر جماعة تركية لديها مدارس وجامعات في العالم هي جماعة "جولن"، ولكن تم إغلاق المدارس والجامعات، لدرجة أنه تم اختطاف عدد من المدرسين من سراييفو، وتم سجنهم في تركيا.



