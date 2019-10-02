بنظارة شمسية وشعر أصفر.. إطلالة جديدة لـ إيمي طلعت زكريا

شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا، جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمي طلعت زكريا، في إطلالة جذابة بارتدائها تيشرت مع وضع ميكب خفيف علي وجهها مع أحمر الشفايف وإسدال شعرها الأشقر على كتفيها لإبراز أنوثتها، وعلقت على الصورة قائلة: "يارب لا أؤذِي ولا أؤذَى .. اللهُم السَّلام."

وكان آخر أعمال إيمي طلعت زكريا مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، مع حسن يوسف.

مسرحية "ليلة زفاف المرحوم" بطولة نجم السينما "حسن يوسف" وطلعت زكريا، والمطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، وعرضت في الفترة من 5 إلى 7 يونيو في "الدمام" بالمملكة العربية السعودية.

فيما نشرت الفنانة إيمى طلعت زكريا صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي" إنستجرام "، ظهرت في الصورة وهى برفقة الفنانة حنان سليمان،وعلقت قائلة عليها :"من كواليس مسلسل الشقة من حق الزوجة، حنان سليمان".









مشاركة حنان فى رمضان

يشار أن حنأن خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "زلزال"، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبدالغني، هنادي مهنى، حسام داغر، ومصطفى منصور.





مشاركة حنان سليمان فى لما بنتولد

يذكر أن حنان سليمان عرض لها فى مهرجان الجونة السينمائى فيلم "لما بنتولد"، والفيلم يشمل على عدد من النجوم الشباب، وهو بطولة كلا من : أمير عيد ، عمرو عابد ،بسنت شوقى ،ابتهال الصريطي، سلمى حسن ،محمد حاتم ،دانا حمدان، ويحتوى الفيلم على عدد من ضيوف الشرف من ضمنهم حنان سليمان ،سامح الصريطي، وهومن تأليف السيناريست الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت.





أحداث الفيلم

الفيلم يتناول ثلاث قصص، لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمن هذه القصص، قصة شاب يسعى للهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعهم لكن تطرأ مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا،ويحتوى الفيلم على قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليواجهوا العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في الأحداث الأخيرة فى الفيلم، القصة الثالثة بالفيلم تشمل الفنان عمرو عابد ومحمد حاتم، حيث يعاني كلا من الطرفين من بعض المشاكل المادية والتي من بسببها ترك وظيفته وكذلك الدخول في بعض مشاكل الحياة الزوجية، في قالب من الدراما الأجتماعية.





تعرضت الفنانة إيمي طلعت زكريا مؤخرا لحادث سيارة، أنتج عن بعض التلفيات في سيارتها.





ونشرت إيمي صورة لسيارتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت على الصورة قائلة : "الحمد لله".





ونشرت إيمى مؤخرا صورة لها عبر "الإنستجرام" وعلقت قائلة عليها :"عيد ميلادي قرب، عن ناس في سنة دخلت حياتي وناس خرجت من حياتي، استفدت منهم كتير أوى ناس وحشة وناس حلوة، إحنا عايشين في الدنيا بنتعلم، بس الدرس كان صعب شوية الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما هو آت، ويا رب الناس اللي دخلت حياتي جديد يكونوا أحسن من اللي خرجوا منها ومقدروش يصونوا العيش والملح".



