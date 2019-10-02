تعرف على تفاصيل معرض "تراثنا" للحرف التراثية

قالت عزة شلبي، مدير وحدة النوع الاجتماع بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض "تراثنا"، في نسخته الثانية سوف يقام في الفترة من الأربعاء 2 أكتوبر، وحتى يوم 6 أكتوبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الأول، وهو خاص بعرض الحرف التراثية.





وأضاف "شلبي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، والإعلامي أحمد مسير، أن المعرض يقام في أرض المعارض على مساحة حوالي 10 آلاف متر، ويضم أكثر من 500 عارض وعارضة من الذين يعملون في الحرف التراثية، والجمعيات المهتمة بهذا المجال.





وأضافت مدير وحدة النوع الاجتماع بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المنتجات المعروضة تتنوع من السجاد، والإكسسوار، وشغل الفضة، والكورشية المصنوع بطريقة جديدة، والجلود، والنحاس، وشغل سيناء، والوادي الجديد، والخوص، والخشب، لافتة إلى أن المعرض به كم كبير من الجمال.

ولفتت إلى أن هناك تعاون كبير مع جهات تقوم بإنشاء معارض معهم، وبالتالي لدييهم جزء خدمات غير مالي، وهو دعم للمصنعين، ورفع كفائتهم، ولذلك الصانعين لديهم اتصال مستمر مع الجهاز.