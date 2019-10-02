تفاصيل اجتماع محافظ الدقهلية بالصحفيين والإعلاميين (صور)

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية في اجتماعه مع الصحفيين والإعلاميين نحتاج لصحافة وإعلام وطني ينقل ما تقوم به الدولة وليس أنا كمحافظ.





وكشف شاروبيم عن تغييرات جذرية مدروسة وليست عشوائية في الديوان العام والمحليات بالمحافظة، مشيرا الى إنفاق ١٠٠ مليار جنيه على مشروعات قومية، ودخول 30 مدرسة للخدمة في سبتمبر الماضي بتكلفة 450 مليون جنيه وطرح 28 مدرسة جديدة للانشاء.





وأوضح انشاء محطة محولات بتمي الأمديد بتكلفة بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه





وقال شاروبيم لدينا مركز تدريب معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخدم شرق الدلتا، ولدينا مجتمع مدني عطاء وصلت إسهاماته في الدقهلية اكثر من الخطة.





أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أننا نحتاج لصحافة وإعلام وطني ينقل ما تقوم به الدولة وليس أنا كمحافظ فما يعنيني هي الدولة وليس أنا، وأوضح أن هناك تغييرات جذرية مدروسة وليست عشوائية في الديوان العام والمحليات بالمحافظة.





وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم إنفاق 10 مليار جنيه على مشروعات قومية بالدقهلية، كما تم دخول 30 مدرسة للخدمة في سبتمبر الماضي بتكلفة 450 مليون جنيه وطرح 28 مدرسة جديدة للانشاء،





وأضاف شاروبيم أن 30 ألف مستفيد جديد من المعاشات بالدقهلية سيتم اضافتهم خلال أكتوبر الجاري،وان إجمالي المستفيدين من معاش التضامن بلغ 170 ألف مواطن بالمحافظة خلال أكتوبر الجاري وسيتم رفع قيمة معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 450 جنيه.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم توقيع 409 عقد تقنين وسيتم إعفاء الحالات الغير قادرة من دفع مقابل التصالح للمباني،وأن 1.8 مليون مواطن بالجمهورية عادوا للاستفادة من السلع التموينية.





وأكد شاروبيم أن الدقهلية لديها مركز تدريب معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخدم شرق الدلتا،ولدينا مجتمع مدني عطاء وصلت إسهاماته في الدقهلية أكثر من موازنة الخطة.





وأكد محافظ الدقهلية أنه لن يتم رصف أي شارع إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية له وسيتم تغيير الصرف الصحي بشارعي الجيش وعبدالسلام عارف خلال فترة وجيزة،وافتتاح 3 ميادين في مدينة المنصورة خلال احتفالات أكتوبر،كما سيتم الانتهاء من تطوير سوق السمك بالسنبلاوين نهاية يونيو القادم.



