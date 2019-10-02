اليوم.. المنتخب الأولمبي يترقب قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لطوكيو 2020

يترقب اليوم الأربعاء الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب، مصير قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، والمقرر إقامتها اليوم فى قصر الحرملك داخل مجمع المنتزة التاريخى بمحافظة الإسكندرية.



ويتم اليوم الكشف عن فرق المجموعتين المقرر مشاركتهما بالبطولة التى تسضيفها مصرفى الفترة من الثامن حتى الثانى والعشرين من نوفمبر المقبل.





وتشهد البطولة مشاركة ثمانية منتخبات وهى مصر "البلد المُضيف"، والكاميرون، وغانا، وكوت ديفوار، ومالى، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا، وزامبيا، على أن يحضر مراسم القرعة مندوبو المنتخبات الثمانية.





ومن المقرر تقسيم المنتخبات الثمانية، إلى مجموعتين، تضم كل منها أربعة منتخبات، بحيث يصعد إلى دور نصف النهائى الأول والثاني فى ترتيب المجموعة، على أن يتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل لأولمبياد طوكيو 2020.



