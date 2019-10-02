ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الديهي": أردوغان يتبع نفس سلوك الإخوان في مصر (فيديو)

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
Advertisements
الديهي: أردوغان يتبع نفس سلوك الإخوان في مصر (فيديو)
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا شديدًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحا أنه "جورجي" الأصل، وليس تركي الأصل، كما أن عائلته تعود إلى أصول يهودية، لافتا إلى أنه نازح من الشمال، وهو ما يفسر طريقته في تعدد الوجوه والأساليب في التعامل مع الفئات المختلفة.

وقال "الديهي"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إن فتح الله جولن، المعارض التركي والذي كان أستاذا لأردوغان قال له إنه شخص حاقد ويتلفظ بألفاظ ليست من الإسلام، ويستخدم الدين كسلم للصعود، وهو يتبع نفس سلوك الإخوان في مصر.

وتابع، أن تيار الإسلام السياسي يستخدم الآيات القرآنية لكي يدغدغ مشاعر الناس ويسيطر عليهم، لافتا إلى أن مشكلة أردوغان أنه خلق صف ثاني وثالث ورابع من نفس شاكلته وعينته، وهم يحملون نفس أفكاره، لافتا إلى أن هذا يعني أن الخلاف السياسي بين تركيا ومصر سوف يطول.

وكشف "الديهي"، أنه لديه معلومات بأن هناك 3 مليار إلى 5 مليار دولار يدخلون للاقتصاد التركي بشكل غير رسمي لإحداث توازن، ومصادر هذه الأموال شراء النفط من تنظيم "داعش" الإرهابي، وبعض الأنظمة التى ترى أن أردوغان مجرد ستار يجب أن يتم الحفاظ عليه لكي يستمر.

وأشار إلى أن المشكلة الأكبر لتركيا هو عدم وجود سلم اجتماعي في تركيا، ويؤجج أردوغان القوميات المختلفة داخل تركيا، وأصبح رئيس الأكراد في السجن، مشددا على أن أردوغان قطع أوصال المجتمع التركي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نشأت الديهيي تركيا الرئيس رجب طيب اردوغان أخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
سلافيا براغ
-
x
18:55
-
بوروسيا دورتموند
كي آر سي جينك
-
x
18:55
-
نابولي
برشلونة
-
x
21:00
-
انتر ميلان
ليل
-
x
21:00
-
تشيلسي
فالنسيا
-
x
21:00
-
أياكس أمستردام
زينيت سانت بطرسبرغ
-
x
21:00
-
بنفيكا
ليفربول
-
x
21:00
-
ريد بول سالزبورغ
دوري أبطال آسيا
اوراوا ريد دياموندز
-
x
12:30
-
جوانجزو إيفرجراند
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
الأهلي
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت
-
x
02:30
-
بوكا جونيورز

DMCA.com Protection Status