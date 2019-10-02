"الديهي": أردوغان يتبع نفس سلوك الإخوان في مصر (فيديو)

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا شديدًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحا أنه "جورجي" الأصل، وليس تركي الأصل، كما أن عائلته تعود إلى أصول يهودية، لافتا إلى أنه نازح من الشمال، وهو ما يفسر طريقته في تعدد الوجوه والأساليب في التعامل مع الفئات المختلفة.





وقال "الديهي"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إن فتح الله جولن، المعارض التركي والذي كان أستاذا لأردوغان قال له إنه شخص حاقد ويتلفظ بألفاظ ليست من الإسلام، ويستخدم الدين كسلم للصعود، وهو يتبع نفس سلوك الإخوان في مصر.





وتابع، أن تيار الإسلام السياسي يستخدم الآيات القرآنية لكي يدغدغ مشاعر الناس ويسيطر عليهم، لافتا إلى أن مشكلة أردوغان أنه خلق صف ثاني وثالث ورابع من نفس شاكلته وعينته، وهم يحملون نفس أفكاره، لافتا إلى أن هذا يعني أن الخلاف السياسي بين تركيا ومصر سوف يطول.





وكشف "الديهي"، أنه لديه معلومات بأن هناك 3 مليار إلى 5 مليار دولار يدخلون للاقتصاد التركي بشكل غير رسمي لإحداث توازن، ومصادر هذه الأموال شراء النفط من تنظيم "داعش" الإرهابي، وبعض الأنظمة التى ترى أن أردوغان مجرد ستار يجب أن يتم الحفاظ عليه لكي يستمر.



