فيديو كوميدي لـ كريم فهمي وحمدي المرغني من كواليس فيلم ديدو

باقة من نجوم الفن الشباب يشاركون النجم كريم فهمي، فيلمه الجديد "ديدو" ويأتي من أبرزهم حمدي الميرغني.





وفي هذا الإطار، نشر كر يم فهمي، فيديو طريف له عبر "إنستجرام"، مع الفنان حمدي الميرغني من كواليس فيلم ديدو.





وظهر كريم فهمي مع حمدي الميرغني وهما يلعبان ويتسابقان على ضرب بعضهما بالشبشب.





وعلق كريم فهمي علي الفيديو قائلاً: "دا رد لكل اللي بيقول ان الفنانين كواليس شغلهم تافهة وهزار ولعب، شوفوا الفيديو ده علشان تعرفوا التعب والمجهود اللي بنعمله في كواليس فيلم ديدو".





وكان يستعد الفنان كريم فهمي، لتحضير المراحل الأولية لأحدث أعماله الدرامية مسلسل "ملاك"، حيث نشر صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير بصحبة فريق العمل.

علق النجم كريم فهمي علي الصورة وكتب: "مسلسل ملاك يا مسهل يارب دعواتكم، تأليف أستاذ حسان دهشان، إخراج أستاذ إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي، بطولة محمود عبدالمغني، صبري فواز، فراس السعيد، أسماء جلال، هنتدي مهنا، أيتن عامر، أميرة العيادي، لبني ونس، حسام داغر، كريم فهمي، ولسه فيه نحوم كتير ان شاء الله دعواتكم بالتوفيق"، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة حيث علق البعض علي أنه بانتظار المسلسل الجديد الذي يقدمه نجمه الفمضل.

يذكر أن النجم كريم فهمي شارك في الدراما التليفزيونية في بطولة مسلسل "أمر واقع"، حيق قام بدور ضابط يتصدي للإرهاب ااذي ظهر بمصر في الآونة الأخيرة، وبدأت أولى حلقات المسلسل بحادث إهابي يستهدف السفسر الأوغندي بالقاهرة، وتدور الأحداث في قالب درامي ممتع وشيق وأكشن ودراما، شارك في بطولة العمل النجمة دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي نجلاء بدر، ريم مصطفي، ملك قورة، كريم فهمي، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لظفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق،المسلسل من إخراج محمد إسامة، ومن تأليف محمد رفعت.

في سياق متصل قدم النجم كريم فهمي المسلسل الدرامي "حكايات بنات" وشارك في بطولة أجزائه الثلاثة والذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، حيث يستعرض المسلسل مشكلات أربعة بنات وتدور أحداثه في اطار اجتماعي رومانسي، شارك في بطولته كلاً من النجوم والنجمات صبا مبارك، كريم فهمي، دينا الشربيني، خورية فرغلي، ريهام أيمن ندي موسي، انحي المقدم، المسلسل من تأليف باهر دويدار، ومن إخراج حسين شوكت.

جدير بالذكر أن النجم كريم فهمي، شارك في السينما بعدد من الأفلام الناجحة منها أفلام "سكر مر، زنقة ستات، حسن وبقلظ، هاتولي راجل، علي بابا، قلب أمه".









