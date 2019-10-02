تامر حسني يشعل حفله بجامعة الإسكندرية بأحدث أغنياته (صور)

قام الميجا ستار تامر حسني، بإحياء حفل غنائي مساء أمس الثلاثاء، في كليب الآداب جامعة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير جدًا.





وقدم تامر حسني، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به منها "عيش بشوقك"، و"كفاياك أعذار"، و"ناسيني ليه"، و"100 وش"، و"عمري ابتدا"، وغيرها من الأغاني.





كما أحيا تامر حسني، مؤخرًا حفل غنائي ناجح في جامعة مصر الدولية، وقد حرص على توجيه الشكر لكل الطلاب عقب إنتهاء الحفلات وذلك من خلال السوشيال ميديا.





وينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، والمقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويشارك في البطولة كل من زينة و عائشة بن أحمد، وخالد الصاوي.





حفل ستاد القاهرة وأحيا الفنان تامر حسني، مؤخرا حفلا كبيرا بإستاد القاهرة الدولي، وشهد حضورًا هائلًا تخطي 60 ألف مشاهد.

وشهد الحفل موقف غريب علي فعله من قبل أي نجم وهو عند ملاحظة حسني، أثناء غنائه علي خشبه المسرح تدافع الجمهور للوصول إلى مسرحه وسط أجهزة الفاير ووركس، وهو ما جعله يوقف الحفل بسبب خوفه الشديد عليهم وسأل عن صاحب الحفل وصمم علي عدم الاستكمال إذا لم يحضر، لحل مشكله الزحام.

ورحب الجمهور برد فعل تامر عند شعوره بوجود آذى علي الجمهور، والذي ردد عقب الموقف قائلا:" تامر حسني يعني الرجولة".

وقدم حسني علي مدار ساعتين وسط هتافات وصيحات جميع الحاضرين التي ملأت أركان المسرح، مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والحديثة أبرزها "بطلة العالم في النكد، ناسيني ليه، تليفوني رن، لو كنت نسيت، يابنت الإيه، يا تاعبني كفاياك أعذار، قابلتيني.



تصريح تامر وجيه بخصوص حفلات صيف 2019 وأعلنت مؤخرًا الشركة المنظمة لجميع حفلات الصيف لهذا العام من خلال مدير عام الشركة السيد تامر وجيه، تفوق النجم تامر حسني بحفله الذي أقيم في مدينه العلمين الجديدة، على جميع حفلات الصيف للفنانين المصريين والعالميين من حيث الحضور الجماهيري الأعلى والتنظيم الأرقى وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تذاكر حفل النجم تامر حسني وتخطيها أسعار تذاكر النجمة العالمية چينفر لوبيز إلا أن حفله كان الأكثر جماهيريًا والأعلى تنظيمًا.

ويأتي الحفل بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، فشهد الحفل حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي شاركته الغناء والعزف، واحتفلت معه بمرور 15 عام علي بداية مسيرة تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي.

وقع الاختيار علي تامر حسني، من قبل الشركة المنظمة للحفل "إيجيبت كالندر" ليُمثل مصر أمام الفريق العالمي Gipsy Kings في حفل مدينة العلمين الجديدة لعدة أسباب، أبرزها، لأنه أكثر فنان مصري يمتلك قاعدة جماهيرية بمصر والوطن العربي والأعلى أجرًا في الشرق الأوسط، ولعلم الشركة التام بأن جميع حفلاته الغنائية تحمل دائما شعار "كامل العدد" وضعت فئة استثنائية جديدة لتذاكر الحفل تصل إلى 60 ألف جنيه ليتخطي أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، حيث يضم الجزء الخاص بهذه الفئه من التذاكر حوالي 12 شخصًا من الشخصيات العامة والدبلوماسية ورجال الدولة.





