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ساري: ديبالا وهيجواين ورونالدو.. ليس الهجوم الفعال

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:49 ص
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ساري: ديبالا وهيجواين ورونالدو.. ليس الهجوم الفعال
ساري
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أعرب الإيطالي ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، عن صعوبة اللعب بخط هجوم مكون من الثلاثي الأرجنتينيين باولو ديبالا وجونزالو هيجواين والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مضيفاً أن النظر لهذه الثلاثية من مقاعد البدلاء تكون مختلفة.

وتغلب يوفنتوس على باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث سجل الثلاثي الهجومي رونالدو وهيجواين وفيديريكو بيرنارديسكي الأهداف، وليعوض التعادل بهدفين أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى.

وصرح ساري عن الحديث حول اللعب بالثلاثي رونالدو وديبالا وهيجواين “لو كنت جالساً في الحانة لكانت الفكرة جيدة، لكن عندما تكون على مقاعد البدلاء فعليك النظر إلى التوازن في التشكيلة، لو وجدت الفريق قادراً على التوازن في المستقبل فيمكننا تجربة ذلك، لكن الأمر سابق لأوانه”.


وأكد ماورسيو:" “أحببت طريقة لعب بيرنارديسكي في الأيام الماضية، وكان آرون رامسي بحاجة للراحة، وأدرنا بأن سرعته ستكون مفيدة، المباراة كانت صعبة لأن الباير يحب امتلاك الكرة ومن الصعب مواجهته، استنزفنا الكثير من الطاقة خلال الشوط الأول، لكنهم تباطؤوا في الشوط الثاني وقمنا باستغلال ذلك”.
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