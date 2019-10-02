الظهور الأول لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد في منزلهما (صور)

تعرضت الفنانة هنا الزاهد، لوعكة صحية في الفترة الماضية دخلت على أثرها المستشفى، وبعد أن تعافت شاركت ص ديقة لها، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، تجمعها بصديقتها الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمي فى أول ظهور لهما بعد الفرح.





وقامت صديقتها بنشر هذه الصور من داخل عش زوجية هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا.





ونشرت الفنانة هنا الزاهد، زوجة الفنان أحمد فهمي، صورة لها بعد تعافيها من الإصابة التي أجبرتها على الدخول للمستشفى خلال الآونة الماضية، خلال قضاء شهر العسل في جزر المالديف.

وطمأنت هنا الزاهد، محبيها بعد استقرار حالتها الصحية والشفاء، عبر رسالة عبر حسابها على موقع “انستجرام”.





وقالت هنا: “شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي أنا الحمد لله بقيت كويسة”.

وتابعت: “اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضيتينا عليكي وكأنهم من أهلي”.



