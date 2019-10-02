الظهور الأول لـ أحمد فهمي وهنا الزاهد في منزلهما (صور)
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:38 ص
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الفجر الفني
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تعرضت الفنانة هنا الزاهد، لوعكة صحية في الفترة الماضية دخلت على أثرها المستشفى، وبعد أن تعافت شاركت صديقة لها، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، تجمعها بصديقتها الفنانة هنا الزاهد والفنان احمد فهمي فى أول ظهور لهما بعد الفرح.
وقامت صديقتها بنشر هذه الصور من داخل عش زوجية هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا.
ونشرت الفنانة هنا الزاهد، زوجة الفنان أحمد فهمي، صورة لها بعد تعافيها من الإصابة التي أجبرتها على الدخول للمستشفى خلال الآونة الماضية، خلال قضاء شهر العسل في جزر المالديف.
وطمأنت هنا الزاهد، محبيها بعد استقرار حالتها الصحية والشفاء، عبر رسالة عبر حسابها على موقع “انستجرام”.
وقالت هنا: “شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي أنا الحمد لله بقيت كويسة”.
وتابعت: “اكتر حاجة اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الأمهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضيتينا عليكي وكأنهم من أهلي”.
وكانت نشرت الفنانة هنا الزاهد، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بوست لتطمئنة جمهورها على حالتها الصحية.
وقالت "الزاهد"، :" شكرا لكل الناس اللي كلمتني واللي بعتولي واللي سألوا عليا، واللي دعولي انا الحمدلله بقيت كويسه .. واكتر حاجه اتبسط منها اني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتي في الشارع الامهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا انتي كويسة؟ خضتينا عليكي وكأنهم من أهلي".
وتعرضت الفنانة الشابة هنا الزاهد لوعكة صحية بعد زفافها بأيام حيث نشر زوجها الفنان أحمد فهمي، صوره لها عبر حسابه الرسمي "أنستجرام" لها داخل المستشفى.
وأوضحت بعد ذلك "والدتها" سبب مرض "هنا" وانها اصيبت بميكروب في معدتها، على أثر تناولها وجبة طعام في أحد مطاعم سنغافورة في شهر العسل.
يذكر أن زفاف الفنانة هنا الزاهد، وأحمد فهمي، انعقد في ١١ سبتمبر الجاري في أحد الفنادق الكبري في القاهره، وحضر عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز ، كريم عبد العزيز، إسعاد يونس،محمد هنيدي، سمير غانم، ودنيا سمير غانم و زوجها،احمد حلمي، أكرم حسني ،ياسر جلال ،عمرو يوسف، مني الشاذلي وعدد من نجوم كره القدم وغيرهم من الحاضرين.
اخر الاعمال الفنيه التي قدمتها الفنانه "هنا الزاهد" مسلسل " الواد سيد الشحات" الذي تم عرضه رمضان الماضي و الذي شارك في بطولته زوجها الفنان "احمد فهمي" فاهو من تأليف "مصطفي صقر" وإخراج "أحمد الجندي" وأنتاج تامر مرسي"، وشارك في العمل محمد عبد الرحمن ومحمد محمود ومحمد ثروت.
وايضا فيلم "قصه حب" إخراج وتأليف عثمان أبو لين وسيناريو وحوار أماني التونسي و بطوله هنا
الزاهد ، احمد حاتم، علا رشدي، فرح يوسف ،حنان سليمان وياسر الطوبجي.
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