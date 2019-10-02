"ميدو" يخشي تكرار أخطاء الكأس أمام الزمالك
الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:41 ص
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الفجر الرياضي
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شدد الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة أحمد حسام ميدو، علي لاعبيه عدم التساهل والوقوع فى نفس الأخطاء التى وقعوا فيها عندما واجهوا الزمالك فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر وكلفت الفريق الخسارة بهدف مقابل لا شيء أحرزه عبد الله جمعة.
ويلاقي الزمالك مصر المقاصة غدًا الخميس باستاد السلام ضمن فعاليات الجولة الثانية للدورى، بعد أن فاز الفريقين في المواجهة الأولي لهم في الدوري.
وقام الجهاز الفنى للفريق الفيومى بوضع التعليمات للاعبين، لتلافى الأخطاء التى وقعوا فيها فى اللقاء الأخير بين الفريقين بالكأس حتى يستطيع اللاعبون تحقيق نتيجة إيجابية للاستمرار فى سلسلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق من الأسبوع الأول.
وكان الزمالك قد حسم مواجهة الكأس أمام المقاصة في الإختبار الأول لأحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، قبل أن يتوج أبناء ميت عقبة باللقب علي حساب بيراميدز، بثلاثية دون رد.
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